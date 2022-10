Du 6 au 12 octobre 2022 - La SAQ remet un repas aux Banques alimentaires du Québec pour chaque produit du Québec vendu

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Plus que jamais les besoins en aide alimentaire sont criants. Tous ceux et celles qui sont engagés dans la lutte à l'insécurité alimentaire remarquent une hausse importante de la demande, et ce, dans toutes les régions du Québec. C'est dans ce contexte que du 6 au 12 octobre prochain, la SAQ invite ses clients, ainsi que tous les Québécois, à contribuer aux Banques alimentaires du Québec (BAQ). Durant cette période, pour chaque produit Origine Québec, Préparé au Québec ou Embouteillé au Québec vendu, la SAQ remettra un repas à l'organisme.

« L'augmentation du coût de la vie touche tout le monde, mais encore plus durement les personnes vulnérables, qui peinent à joindre les deux bouts et ainsi se nourrir convenablement. Les BAQ jouent un rôle d'autant plus essentiel dans ce contexte. Encore une fois, nos équipes sont mobilisées aux quatre coins du Québec pour supporter le travail extraordinaire des BAQ. Nous comptons donc sur tout l'esprit d'entraide et de solidarité qui caractérise les Québécois afin de soutenir l'aide alimentaire en contribuant à cette campagne » a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ.

« Avec les effets de la pandémie qui perdurent et l'inflation galopante, les BAQ ont enregistré une augmentation dramatique de 30 % à 50 % des demandes à travers les régions du Québec. Les ménages doivent faire des choix impossibles et ont de plus en plus de difficulté à payer leur panier d'épicerie. Pour une 13e année consécutive, nous pouvons heureusement compter sur l'appui formidable de la SAQ, de ses employés et de sa fidèle clientèle pour répondre à notre appel. Au nom de tous nos membres et des 600 000 personnes aidées chaque mois, merci du fond du cœur! », a renchéri pour sa part Martin Munger, directeur général des BAQ.

Durant cette période, nos clients sont aussi invités à faire un don à la caisse dans le réseau des succursales. Il est également possible de faire un don en ligne en tout temps sur le site internet des Banques alimentaires du Québec .

De plus, comme c'est le cas tout au cours de l'année, l'achat des produits d'emballage demeure un moyen efficace de contribuer à la cause. Pour chaque produit d'emballage vendu, une partie des profits liés à la vente de ces articles est versée directement à l'ensemble des membres du réseau des BAQ aux quatre coins du Québec.

Un épisode du balado Sous le bouchon consacré aux Banques alimentaires du Québec

Question de mieux comprendre les enjeux liés à l'aide alimentaire et de saisir davantage l'importance des activités menées par les BAQ, un épisode entier du balado de la SAQ, Sous le bouchon, donne la parole à Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, Élaine Coté, directrice générale de Moisson Québec, et Armand Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais. Ce balado donne le coup d'envoi de cette campagne et est mis en ligne dès aujourd'hui ici : Les Banques alimentaires du Québec | SAQ.COM.

Un appui financier indéfectible depuis 13 ans

Grâce à la générosité de sa clientèle et à l'engagement de ses 7 000 employés, la SAQ a pu remettre près de 14 millions de dollars au réseau des BAQ depuis 2009. Ces fonds permettent de répondre aux demandes d'aide qui lui parviennent, supportent également des projets et rendent possible l'acquisition d'équipements nécessaires pour accomplir leur mission. La SAQ est fière d'être le plus important partenaire financier des BAQ.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 600 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et au savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 76 pays. En 2021-2022, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois, appuyé près de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Source : Linda Bouchard, Relations médias SAQ, [email protected], 514 916-0293