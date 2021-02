Du 27 février au 7 mars 2021 - Amuse-toi, c'est la relâche !

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pendant la relâche scolaire, les jeunes et les familles de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension auront l'embarras du choix pour se divertir gratuitement alors que plusieurs activités sportives, de loisirs et culturelles seront proposées.

« Je suis fière de la programmation qu'a concocté l'Arrondissement pour le congé scolaire des enfants. Les jeunes et leurs familles pourront s'amuser grâce aux activités ludiques proposées en ligne ou se divertir dans nos parcs et nos installations sportives et culturelles. Certains organismes partenaires ont également prévu de belles activités pour les petits et les plus grands », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Giuliana Fumagalli.

Festival Montréal joue

Du 20 février au 7 mars aura lieu le 9e festival Montréal joue au cours duquel les trois bibliothèques de l'arrondissement proposent des activités en ligne très variées, telles que : bingo sur le thème de la BD, quiz Pokémon, histoires collaboratives et jeux de société. Plusieurs prix de participation à gagner. Pour connaître la programmation complète et s'inscrire aux activités, consultez le site culturevsp.com. Visitez également le site montrealjoue.ca pour découvrir la multitude d'activités ludiques offertes aux petits et grands montréalais durant le festival.

Activités culturelles

L'équipe de la culture de l'Arrondissement vous a préparé de nouveaux projets, fins prêts à découvrir en famille dès le 27 février!

Côté Fenêtres

La nouvelle exposition Côté Fenêtres présente le travail des artistes Véronique Buist et Ralph Maingrette. Ces artistes donnent vie aux baies vitrées du 911, rue Jean-Talon Est avec des œuvres aussi percutantes que poétiques.

Plus de détails.

Art tout-terrain x 24

L'art prend d'assaut le territoire et le paysage urbain devient un véritable musée d'art à ciel ouvert, investi de plus de 200 œuvres. Partez en balade à travers différents parcs et découvrez six créateurs locaux en art actuel. Plus de détails.

Le conte s'affiche

Découvrez aussi, Le conte s'affiche, un parcours visuel et sonore présenté au parc François-Perrault, réalisé en collaboration avec le Regroupement du conte du Québec grâce au projet Toile culturelle. Laissez-vous raconter! Plus de détails.

Cinéma

Dans le cadre de l'événement virtuel Regards Hybrides, la salle de diffusion de Parc-Extension et la maison de la culture Claude-Léveillée sont fières de vous présenter le court-métrage ITSY BITSY de Lisa Kusanagi et JuJu Kusanagi. Un film de 6 minutes coloré, sensoriel et imaginatif qui saura fasciner petits et grands!

Services en bibliothèque

Les rayonnages sont accessibles aux bibliothèques Le Prévost et de Saint-Michel. De plus, les trois bibliothèques offrent l'accès à des places assises et à des ordinateurs. Réservation sur place ou par téléphone la veille ou le jour même de votre visite. Le port du couvre-visage est requis en tout temps.

Le prêt de documents sur réservation est aussi possible pour les trois bibliothèques de l'arrondissement. Profitez-en pour faire le plein de lecture!

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Bains libres

Les citoyennes et citoyens peuvent également profiter des bains libres gratuits dans les cinq piscines intérieures.

Piscine Joseph-Charbonneau

Piscine René-Goupil

Piscine John-F.-Kennedy

Piscine Patro Le Prévost

Piscine Saint-Roch

Les consignes sanitaires en vigueur et les directives indiquées sur place doivent être respectées en tout temps.

Patinage intérieur

Des périodes de patinage libre à l'aréna Howie-Morenz et à l'aréna de Saint-Michel sont mises à la disposition des patineuses et patineurs.

On joue dehors!

Chaussez vos patins et profitez des patinoires dans les parcs de l'Arrondissement. Surveillez la page Web des conditions des sites hivernaux avant de vous déplacer.

Rendez-vous sur les pistes de ski de fond et de raquette des parcs Jarry et Frédéric-Back. Consultez l'état des pistes avant de vous déplacer.

Les glissades font toujours le bonheur des petits et grands. Direction le parc Jarry pour lâcher son fou! Consultez l'état de la glissade avant de vous rendre sur les lieux.

Découvrez les nombreux parcs de l'arrondissement en vous promenant dans les sentiers. Ces lieux sont parfaits pour la détente et pour profiter de l'air frais. Les consignes sanitaires en vigueur et les directives indiquées sur les lieux devront être respectées en tout temps.

Activités des organismes partenaires

Patro Villeray

Activités variées pour les jeunes, les ados et la famille : chanson, bricolage, jeux vidéo, ateliers, danse, quiz, mise en forme et beaucoup plus!

Renseignements : Patro Villeray ou 514 273-8535

Corporation d'Éducation jeunesse - Projet Rousselot

Jeux variés en ligne, soirée créative, aide aux devoirs, jeux vidéo et soirée pour les ados

Pour renseignements et inscription : 514 872-2696



Loisirs communautaires Saint-Michel

Danse urbaine, quiz, conditionnement physique, jeu d'évasion, projet créatif (6 à 12 ans)

Inscription



Danse urbaine, conditionnement physique, danse Kpop, atelier de cuisine (13 ans et plus)

Inscription

Loisirs du Parc

Cours de cardio boxe en ligne gratuit avec Juan Jimenez

Cardio boxe en ligne - Capsules vidéo

Arts plastiques chez soi - Capsules vidéo

La Bibliothèque des jeunes de Montréal

Bingo de la relâche (6 à 17 ans)

La Grande Porte

Rallye extérieur et diverses activités en ligne (12 à 17 ans)

