Du 26 février au 6 mars 2022 - Amuse-toi, c'est la relâche !

« Le congé scolaire est à nos portes et avec lui arrive la sempiternelle question que se posent tous les parents à la veille de celui-ci : "qu'est-ce qu'on va faire?" Eh bien, ils seront heureux, tout comme leurs enfants, d'apprendre que l'Arrondissement leur propose une programmation diversifiée et ludique, qui leur permettra de s'amuser et de se divertir dans nos parcs et nos installations sportives et culturelles. Certains organismes partenaires ont également prévu de belles activités pour les petits, comme pour les plus grands », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.