Cette activité qui se tient simultanément au Canada, au Mexique et aux États-Unis permet aux chercheurs et chercheuses de déterminer les zones prioritaires en vue d'y appliquer des mesures de conservation des monarques en Amérique du Nord. Les clichés annuels de monarques et la présence des asclépiades aident à mieux comprendre la dynamique entre les générations estivales et leur habitat de reproduction.

Le Blitz, qui en est à sa 5e édition, a permis de réunir plus de 4 000 observations jusqu'à présent. Les données recueillies sont téléversées sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque , où elles sont accessibles à tous ceux et celles qui souhaitent les consulter et les télécharger.

Comment participer ?

Pour participer au Blitz, il vous suffit de partager vos observations sur le site Web de l'un des programmes de science communautaire participants.

Au Canada, il s'agit du programme Mission monarque de l'Insectarium de Montréal, une institution d'Espace pour la vie. À découvrir : les 4 étapes faciles pour participer au Blitz sur le site de Mission monarque .

Dans les médias sociaux, le mot-clic #BlitzMonarque permet de suivre cet effort international en matière de conservation.

Faits concernant le monarque

Le monarque pèse moins d'un gramme.

Il existe deux voies migratoires reconnues en Amérique du Nord, à l'Est et à l'Ouest.

La migration s'effectue sur 3 000 à 5 000 kilomètres et s'étend sur les trois pays.

La population migratrice de l'Est a diminué de plus de 80 % en 20 ans.

La population de l'Ouest a diminué de 99,9 % depuis les années 1980.

Montréal est, depuis 2017, Ville amie des monarques .

Évolution de la population

Des scientifiques ont noté la présence de sites d'hivernage du monarque il y a plus de 200 ans en Californie et en 1975 au Mexique. Depuis, le monarque, qui se déplace entre les trois pays, est devenu une espèce emblématique en Amérique du Nord.

Après une diminution alarmante des populations de monarques au cours des 20 dernières années, celle de l'Est, qui hiverne dans le centre du Mexique, a connu une augmentation significative en 2018-2019 par rapport à l'année précédente. Toutefois, cette population a connu deux baisses consécutives au cours des deux dernières années (53 % en 2019-2020 et 26 % en 2020-2021 par rapport à l'année précédente), et elle demeure bien en deçà des niveaux historiques, ce qui montre que des efforts de conservation sont encore nécessaires afin que la tendance s'inverse et devienne positive.

En même temps, la population de monarques de l'Ouest, qui se reproduit à l'ouest des Rocheuses et qui hiverne sur la côte californienne, est proche de l'extinction puisque seulement 1 914 monarques ont été signalés lors de la dernière édition du Western Monarch Thanksgiving Count (Recensement des populations de monarques de l'Ouest à l'Action de grâces), soit une baisse consternante de 99,9 % depuis les années 1980. La participation du public aux programmes de science communautaire sur la côte Ouest est plus importante que jamais pour élucider ce déclin dramatique de la population et y remédier.

Une importante collaboration

Le Blitz est une initiative du Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque qu'a conclu la Commission de coopération environnementale (CCE). Dans le cadre du Blitz, les scientifiques de l 'Insectarium de Montréal/Espace pour la vie , d' Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Monarch Joint Venture , de Journey North , de US Fish and Wildlife Service , de Xerces Society for Invertebrate Conservation et de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas invitent le public à les aider à connaître la répartition des monarques et des asclépiades à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

