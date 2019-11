Du 22 au 24 novembre, le Grand Hall du Musée de la civilisation se transforme en marché de Noël

Le Marché de Noël du Musée constitue une occasion unique de dénicher des cadeaux originaux, de faire des découvertes, ou tout simplement de participer en famille aux nombreuses activités éducatives et culturelles offertes. Plaisirs gourmands, bijoux originaux, produits de beauté, vêtements et bien plus sauront certainement vous plaire, grâce à un large éventail de produits disponibles, pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi les activités offertes, on compte notamment des ateliers, des conférences et des camions de cuisine de rue. Un service d'emballage cadeau au profit de la Fondation du Musée de la civilisation vous sera également offert afin que vous puissiez emballer vos cadeaux à glisser sous le sapin!

Cette année, le Musée de la civilisation est fier de s'associer avec la Maison des métiers d'art de Québec, l'Institut québécois d'ébénisterie, l'École de joaillerie de Québec ainsi que l'École nationale de lutherie afin de recevoir les artistes de la relève. Tout pour vous émerveiller!



Horaire du Marché de Noël :

Du vendredi 22 novembre au dimanche 24 novembre 2019, de 10 h à 17 h 30. L'entrée est gratuite.

Programmation spéciale

Samedi 23 novembre 2019

11 h : Atelier de démonstration avec la designer Manon Leblanc





À travers cet atelier, Manon Leblanc vous apprendra comment fabriquer des couronnes de Noël et des bougies de glace, tout en vous faisant quelques suggestions de décorations faciles à réaliser pour une table des Fêtes réussie!





- Auditorium Roland-Arpin

- Coût : Régulier : 10 $ | Abonnés du Musée : Gratuit



13 h 30 : Conférence avec le sommelier Philippe Lapeyrie





Venez découvrir les coups de cœur de Philippe Lapeyrie, sa passion pour l'univers vinicole et les

tendances à venir!





- Auditorium Roland-Arpin

- Coût : Régulier : 10 $ | Abonnés du Musée : Gratuit



Dimanche 24 novembre 2019



11 h 30 : Atelier de dégustation avec la Distillerie Stadaconé





Amateurs de gin? La Distillerie Stadaconé de Limoilou vous propose une expérience immersive unique qui vous fera découvrir des cocktails uniques 100 % québécois. De quoi épater vos invités dans le temps des Fêtes!





- Coin rencontre (au sous-sol, près du MLab Creaform)

- Coût : Gratuit



13 h 30 : Conférence avec Arnaud Marchand





Amoureux des saveurs et des arômes de la forêt boréale, Arnaud Marchand vous expliquera comment substituer des produits d'ailleurs par ceux du terroir boréal québécois. Pour une cuisine locale en toute simplicité!





- Auditorium Roland-Arpin

- Coût : Régulier : 10 $ | Abonnés du Musée : Gratuit

Tous les détails des activités sont disponibles sur le site Web du Musée au activites.mcq.org/marche-de-noel. En plus du Marché de Noël, profitez également de votre visite pour explorer nos nouvelles expositions, Broue. L'homme des tavernes et Pompiers de Québec : 250 ans de courage et découvrir le menu thématique festif du Café 47!

