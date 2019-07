Du 21 au 27 juillet 2019 - Place à la 26e Semaine nationale de la prévention de la noyade

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La 26e Semaine nationale de la prévention de la noyade est à nos portes. Elle aura lieu du 21 au 27 juillet 2019. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite tous les citoyens à devenir des ambassadeurs du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

La ministre rappelle l'importance de ce règlement, dont l'objectif est d'assurer la sécurité, notamment, celle des jeunes enfants. Il établit des normes minimales qui s'appliquent dans l'ensemble des municipalités du Québec. Il est toutefois loisible pour ces dernières de se doter d'une réglementation plus sévère. En ce sens, il est toujours préférable de s'informer auprès de sa municipalité pour connaître les règles à respecter avant de procéder à l'installation d'une piscine.

Citation :

« En cette période estivale, au-delà des bonnes habitudes à adopter aux abords des piscines résidentielles, il est essentiel de tenir compte des mesures visant à sécuriser les installations. Le respect du Règlement permet non seulement de prévenir des accidents, mais aussi de sauver des vies! »

Liens connexes :

Pour prendre connaissance du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, visitez le quebec.ca/piscinesresidentielles

Pour en savoir davantage sur les façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le site de la campagne Baignade parfaite de la Société de sauvetage (baignadeparfaite.com), à laquelle participe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) depuis 2013.

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746