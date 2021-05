Du 20 au 30 mai 2021 : Les Journées québécoises de l'horticulture auront lieu partout au Québec

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW/ - Les gels prennent fin et le jardinage recommence à ce moment-ci de l'année. C'est l'éveil de la vie et l'arrivée heureuse de l'été tant attendu. C'est dans ce contexte que les Journées québécoises de l'horticulture se tiennent chaque printemps. Elles sont organisées par la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ). Elles auront lieu pour une seconde édition, du 20 au 30 mai 2021, sous le thème Un loisir écoresponsable et accessible!.

« L'horticulture est un loisir actif de qualité accessible à tous, peu importe son âge, sa condition sociale ou son état de santé » a précisé M. Réjean Paradis, président de la FSHEQ. « Malgré la crise de Covid-19, il est important que les Québécois retrouvent leur environnement et la pratique de l'horticulture. C'est l'un des moyens de revenir à une vie normale et d'assurer leur santé tant physique que mentale » a ajouté M. Pierre Blain, directeur général de la Fédération.

Dans le cadre des Journées québécoises de l'horticulture, la FSHEQ présentera, en collaboration avec les sociétés d'horticulture et les jardineries du Québec, un forum virtuel sur l'agriculture urbaine, une activité de plus en plus populaire au Québec. Le potager urbain sera au coeur des trois présentations de ce forum et seront animées par des conférenciers de renom et expérimentés, Albert Mondor, Lili Michaud et Katryne Delisle. L'évènement aura lieu le 28 mai prochain. Toutes les informations relatives à ce forum virtuel sont disponibles sur Eventbrite.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, qui participera au forum, s'est ainsi exprimé dans un message transmis à la FSHEQ : « Pour leur deuxième présentation, les Journées québécoises de l'horticulture nous fournissent l'occasion idéale de nous intéresser à l'horticulture urbaine ou d'approfondir nos connaissances et d'améliorer nos pratiques ». Le message intégral du ministre paraîtra dans l'Hortiquoi, journal officiel de la FSHEQ.

Surveillez les différents rendez-vous horticoles dans vos régions et municipalités! Contactez votre société d'horticulture locale pour de plus amples renseignements. Pour en savoir plus sur les Journées québécoises de l'horticulture, consultez le site Web de la FSHEQ : www.fsheq.com.

La Fédération remercie les partenaires : le gouvernement du Québec et Premier Tech.

Profil de la Fédération

La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ) est le plus grand mouvement citoyen dédié à l'horticulture au Québec. Fondée en 1978 et forte de ses 160 sociétés et comités membres qui regroupent plus de 43 000 bénévoles à travers le Québec, la FSHEQ est un organisme national de loisir qui a pour mission de faire la promotion de l'horticulture et de ses bienfaits au niveau social, économique, culturel et de santé. La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables pour la protection de l'environnement et l'embellissement des milieux de vie. Elle est une organisation sans but lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme de loisir.

SOURCE Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec

Renseignements: Pierre Blain, directeur général, [email protected], 514 252-3010, 514 730-9773 cellulaire