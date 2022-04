Du 1er au 7 mai, c'est la Semaine de la sécurité civile - Le gouvernement sollicite la collaboration de tous les Québécois

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec profite de la Semaine de la sécurité civile pour solliciter la collaboration de la population afin qu'elle soit préparée et sache ce qu'elle doit faire advenant un sinistre ou une catastrophe.

Le thème qui chapeaute la semaine, « Ma sécurité, ma responsabilité », est une invitation lancée à tous les citoyens, les familles, les municipalités et les organisations qui œuvrent en sécurité civile à se tenir prêts. Tout au long de cette semaine, le ministère de la Sécurité publique déploiera une campagne de sensibilisation dans ses médias sociaux et sur le site Web Québec.ca.

« En tant que ministre de la Sécurité publique, j'invite tous nos citoyens à se préparer aux sinistres, pour leur bien et celui de leur famille. Les intervenants en sécurité civile ont le devoir de porter assistance aux personnes en difficulté et d'agir lors de situations plus complexes qui nécessitent leur expertise. Augmenter le niveau de préparation de la population québécoise pour faire face à toutes les situations imprévues et aux catastrophes est primordial. Tout le monde y gagne! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

La sécurité civile est une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec, les municipalités et les citoyens.





Les citoyens sont les premiers responsables de leur sécurité. Ils peuvent être soutenus par leur municipalité, qui peut compter, au besoin, sur le soutien des ressources gouvernementales.





Pour le citoyen, la préparation peut notamment consister à avoir à la maison une trousse d'urgence qui contient des réserves d'eau potable, de la nourriture non périssable et les articles essentiels pour subvenir aux besoins de sa famille pendant trois jours.





Le site Web Québec.ca dispose d'une section consacrée à la sécurité civile. Chaque année, cette section est mise à jour avec l'information pertinente à transmettre aux citoyens comme des conseils en prévention, de l'information sur les différents sinistres possibles au Québec, etc.





Une section du site Web Québec.ca est réservée à la Semaine de la sécurité civile pour les relayeurs d'information, dont les municipalités. On y trouve le matériel de promotion mis à jour.

Pour en savoir plus sur la façon de se préparer, consultez le site Web Québec.ca/securite-situations-urgence.

