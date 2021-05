Une programmation au cœur de l'actualité

Des intervenants d'envergure mondiale, engagés dans le développement de la mobilité

Des initiatives concrètes qui vont changer sur le long terme la réalité de la mobilité

LAVAL, QC, le 19 mai 2021 /CNW/ - Movin'On, le premier écosystème mondial de co-innovation pour une mobilité durable créé par Michelin en 2017, et réunissant aujourd'hui plus de 300 organisations privées et publiques, organise son événement annuel du 1er au 4 juin. La pandémie mondiale a accéléré l'évolution des modes de mobilité et transformé les équilibres du transport, rendant plus pressant encore le besoin d'agir ensemble vers une mobilité durable. C'est dans ce contexte que le Sommet Movin'On a bâti sa programmation, permettant à tous les acteurs et décideurs de s'inspirer, connecter et agir.

Pendant 4 jours, en format phygital, 3 studios diffuseront depuis Paris, Montréal et Singapour près de 50 heures de direct, permettant aux participants connectés depuis le monde entier d'écouter 80 conférenciers internationaux et d'agir dans 40 sessions de travail.

Une programmation qui répond aux grands enjeux du moment et traite des changements profonds initiés depuis un an.

Parmi tous les sujets qui seront traités pendant le Sommet, en voici une sélection qui a retenu l'attention de l'équipe éditoriale de Movin'On, à suivre en format conférences, panels ou sessions de travail :

L'évolution des comportements de consommation liés à la pandémie et leur impact sur la chaîne d'approvisionnement , jusqu'à la livraison durable du dernier kilomètre.

liés à la pandémie et leur impact sur la , jusqu'à la livraison durable du dernier kilomètre. L'action contre le changement climatique, un impératif qui nécessite une collaboration entre les secteurs du transport, de l'énergie et des infrastructures

un impératif qui nécessite une collaboration entre les secteurs du transport, de l'énergie et des infrastructures Au-delà de l'économie circulaire, l'économie régénérative permet d'avoir un impact positif via la régénération même des ressources .

. La nécessaire construction de plans de mobilité urbaine et péri-urbaine pour intégrer les nouvelles mobilités aux transports existants.

pour intégrer les nouvelles mobilités aux transports existants. Le droit universel à une mobilité sûre et inclusive , garantissant l'accès à l'emploi, aux soins, à l'éducation.

, garantissant l'accès à l'emploi, aux soins, à l'éducation. Les données de mobilité, garantes d'un service sur mesure, et leur gestion éthique et responsable.

Voir tous les détails de la programmation

Des personnalités mondiales qui s'engagent ensemble pendant 4 jours et au-delà : dirigeants d'entreprises ou d'organisations internationales, académiques, représentants de villes ou de pays, ainsi que la société civile représentée par la jeune génération

Parmi les grandes personnalités qui agissent pour la mobilité, la planète, et la société, voici une sélection de nos conférenciers

Omar Abbosh , Corporate Vice-President, Microsoft

, Corporate Vice-President, Jean-Laurent Bonnafé, Directeur général, Groupe BNP Paribas

Alexandra Cousteau, Militante écologiste et experte en politique de l'eau

Oscar de Bok , Directeur général, DHL Supply Chain

, Directeur général, Luca de Meo , Directeur général Renault

, Directeur général Randall Field , Directeur général, Centre des systèmes de mobilité, MIT Energy Initiative

, Directeur général, Centre des systèmes de mobilité, Anne Goodchild , Professeure, Génie civil et environnement, Université de Washington

, Professeure, Génie civil et environnement, Xavier Huillard, Président directeur général, Vinci

Ilham Kadri , Présidente directrice générale Solvay

, Présidente directrice générale Patrick Koller , Directeur général Faurecia

, Directeur général Florent Menegaux , Président Groupe Michelin

, Président Satya Nadella , Président Directeur général Microsoft

, Président Directeur général Bertrand Piccard , Fondateur et Président, Fondation Solar Impulse

, Fondateur et Président, Anne Rigail , PDG Air France

, PDG Rodolphe Saadé, PDG Groupe CMA CGM

Jeffrey Sachs , Président SDSN, Nations Unies , Directeur du Centre de développement durable, Université Columbia

, Président SDSN, , Directeur du Centre de développement durable, Julie Sweet , Présidente directrice générale Accenture

, Présidente directrice générale Eiichi Taniguchi , Professeur émérite en Transport et Logistique, Université de Kyoto

Les responsables de la mobilité de grandes villes d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord prendront la parole pour partager les initiatives menées dans leur ville et les enjeux auxquels ils font face. Parmi ces villes : Göteborg, Helsinki, Montréal, New York City, Quelimane, Seattle, Singapour, Vancouver…

Voir tous les conférenciers

Des initiatives concrètes lancées pendant le Sommet, qui dessinent la mobilité durable sur le long terme

Le Sommet est une rampe de lancement ou un point d'étape de nombreuses initiatives portées par les membres et partenaires de Movin'On tout au long de l'année.

Pour tous les participants, c'est l'occasion de rejoindre des groupes de travail, de dessiner une feuille de route, de concrétiser un projet ou de lancer une innovation.

Focus sur quelques initiatives :

Movin'On Startup Booster

Les membres de l'écosystème Movin'On se mettent au service de 12 startups à fort potentiel venant d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord pour accélérer leur solution et en accélérer la mise sur le marché. Pendant le Sommet, elles présenteront lors de « flash talks » leurs innovations à tous les décideurs de la mobilité, créant ainsi un terreau favorable à l'identification de partenariats et de débouchées concrètes.

Movin'On Challenge Design

Placer sous le signe de l'inclusion, le thème du Challenge Design résonne très fortement cette année : « Respect : mettre fin à l'isolement et vaincre la fracture de la mobilité ». Ce Challenge récompensera trois projets de mobilité innovants à même de créer une vraie rupture dans la mobilité durable grâce à leur design inédit. Les trois projets seront dévoilés en exclusivité mondiale le 3 juin, lors du Sommet Movin'On.

Global Youth Challenge

21 jeunes ont été choisis en Asie, en Europe et en Amérique du Nord pour leur intérêt à agir pour la mobilité. Pendant 24 heures dans l'esprit d'un véritable hackathon, ils se relaieront pour identifier des idées concrètes permettant d'intégrer leur génération dans les décisions de mobilité durable. Ce challenge fait suite à l'étude sur la mobilité vue par les jeunes générations parue en février 20211, que Movin'On a menée avec Kantar, dans lequel elles avaient clairement exprimé leur volonté de faire partie du jeu.

Communautés d'Intérêt

Pendant le Sommet, des groupes de travail qui rassemblent plusieurs parties prenantes de l'écosystème sur un sujet stratégique de mobilité, présenteront l'avancée de leurs travaux et lanceront les prochaines étapes. Petit aperçu :

ATD Quart Monde partagera les résultats de sa première session de travail qui s'est tenue le 7 mai sur l'inclusion des personnes démunies dans les décisions de mobilité. Cette session de travail a réuni personnes en situation de pauvreté et décideurs. Le partage de l'expérience de mobilité des personnes en situation de pauvreté et les échanges qui ont suivi sont clés pour avancer. A suivre le 2 juin.

partagera les résultats de sa première session de travail qui s'est tenue le 7 mai sur l'inclusion des personnes démunies dans les décisions de mobilité. Cette session de travail a réuni personnes en situation de pauvreté et décideurs. Le partage de l'expérience de mobilité des personnes en situation de pauvreté et les échanges qui ont suivi sont clés pour avancer. A suivre le 2 juin. Thales présentera les résultats de la communauté d'intérêt sur l'attractivité des transports publics. Le groupe de travail a identifié quatre solutions concrètes pour répondre aux barrières à l'usage des transports publics. Ces solutions seront présentées pendant le Sommet avant d'être développées et testées grandeur nature

1 Les résultats de l'étude Movin'On sont consultables ici.

Annonces partenaires

Le Sommet Movin'On est aussi l'occasion pour les partenaires de l'écosystème de partager leurs annonces avec toutes les parties prenantes de la mobilité durable. Parmi les annonces qui seront faites lors du Sommet cette année, Michelin dévoilera notamment une solution innovante visant à contribuer à la décarbonation du transport.

Participer, c'est s'engager

Pour s'accréditer, les médias sont invités à suivre ce lien

Tous les autres participants peuvent acheter leur billet en ligne sur le site du Sommet ici (summit.movinonconnect.com)



A propos de Movin'On

Movin'On est le premier écosystème mondial de co-innovation qui fédère plus de 300 grands acteurs de la mobilité durable, publics et privés, collectifs et individuels : grandes entreprises, startups, villes, pays, société civile, académiques. Indépendant et sans but lucratif, Movin'On met en place des solutions concrètes et des innovations grâce notamment au Movin'On Lab, un think-and-do tank et à ses Communautés d'intérêt.

Chaque année, la Communauté Movin'On organise des événements, physiques ou numériques, pour faire avancer concrètement ses projets. Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur www.movinonconnect.com

SOURCE Michelin North America (Canada) Inc.

Renseignements: Eric Aach, Ketchum Relations Publiques Canada, [email protected]