Du 1er au 10 avril 2022 - L'AMBQ PRÉSENTE LA SEMAINE DES BIÈRES DE MICRO DU QUÉBEC

Plus de 100 activités sont proposées à travers l'ensemble de la province. Il est possible d'en savoir plus en consultant le site https://sbmq.ca/programmation . Une campagne de promotion sur les médias sociaux est également débutée avec le mot-clic #buvonsmicro.

Avec quelque 300 microbrasseries au Québec, l'industrie est en plein développement. Cette Semaine sera également l'occasion d'interpeller les élus et les décideurs sur les défis qui risquent de freiner cette croissance. « Même si on retrouve de plus en plus de bières de microbrasseries dans les dépanneurs et épiceries, au grand bonheur des consommateurs, l'industrie fait face en effet à plusieurs enjeux dont l'élargissement des canaux de distribution comme les marchés publics et la livraison auprès des consommateurs », a-t-elle conclu.

