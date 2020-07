Du 19 au 25 juillet 2020 - 27e Semaine nationale de prévention de la noyade

QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Sur le thème « La noyade est évitable », la 27e Semaine nationale de prévention de la noyade aura lieu du 19 au 25 juillet. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, où de nombreux citoyens ont fait l'acquisition d'une piscine, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite la population à redoubler de prudence et à respecter le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

Elle rappelle que la vigilance et la mise en place de mesures visant à limiter l'accès aux piscines, notamment aux jeunes enfants, sont particulièrement importantes cet été, puisque des milliers de propriétaires de piscine passeront la saison estivale à la maison, soit lors de leurs vacances ou pour le télétravail.

Soulignons que le Règlement établit des normes minimales qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, auxquelles peuvent s'ajouter des normes municipales plus sévères. Il prévoit également qu'un permis municipal est requis préalablement à l'installation d'une piscine ou à la construction d'une terrasse ou d'une plateforme donnant accès à une piscine. Il est donc nécessaire de s'informer auprès de son administration municipale pour connaître les règles et les procédures applicables.

Citations :

« En cette période estivale, en plus des règles à suivre autour des piscines résidentielles, la vigilance constitue le moyen le plus efficace pour sauver des vies. La moitié des victimes de noyade dans les piscines résidentielles sont des enfants de moins de cinq ans. Nous pouvons faire mieux et c'est pourquoi j'entends réviser le Règlement afin de renforcer les mesures applicables pour prévenir les noyades qui peuvent être évitables ».

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les activités aquatiques et nautiques, comme la baignade ou la navigation de plaisance, sont très populaires au Québec, particulièrement cette année. Lors d'une patrouille de sensibilisation effectuée récemment avec la Sûreté du Québec, j'ai été rassurée de constater que la majorité des plaisanciers respectent les consignes de sécurité. Si nous voulons raconter des anecdotes de vacances plutôt qu'avoir un drame à affronter, il est primordial que tous les Québécois continuent d'adopter des comportements sécuritaires, et ce, peu importe le type d'étendue d'eau ».

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Fait saillant :

Toutes les piscines installées depuis le 31 octobre 2010, qu'elles soient creusées, semi-creusées ou hors terre, doivent respecter les normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à mettre en place lors de l'installation d'une piscine résidentielle, visitez le www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

Pour plus d'information à propos des façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le site de la campagne Baignade parfaite de la Société de sauvetage (baignadeparfaite.com).

Pour plus d'informations sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec, veuillez cliquer ici.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

