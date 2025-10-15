Du 17 au 31 octobre : Steve Bégin et sa fille Maylia, ambassadeurs du mouvement « J'aime mon DYS » - Une initiative portée par le logiciel Lexibar

Campagne de sensibilisation consacrée aux troubles d'apprentissage

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Steve Bégin, reconnu pour son courage et sa persévérance, agit comme porte-parole du mouvement J'aime mon DYS, une initiative soutenue par le logiciel Lexibar. La nouveauté de cette édition réside dans la participation de sa fille Maylia, 18 ans, qui s'implique pour la première fois à ses côtés.

Le mouvement J'aime mon DYS, qui se déroule du 17 au 31 octobre, vise à sensibiliser la population aux troubles d'apprentissage, à briser l'isolement vécu par de nombreux élèves et familles, et à mettre en lumière la richesse et la diversité que ces profils apportent à notre société. À travers leurs témoignages, Steve et Maylia Bégin souhaitent encourager les jeunes et leurs familles à croire en eux et à persévérer malgré les obstacles.

Tous deux vivent au quotidien avec un trouble d'apprentissage. Alors que Steve n'a jamais bénéficié d'un accompagnement scolaire adapté, faute de reconnaissance de son trouble à l'époque, sa fille a eu accès dès le primaire à un suivi spécialisé ainsi qu'à des outils comme Lexibar, aujourd'hui présent dans 87 % des écoles de la province. Cette aide a profondément transformé son parcours. Désormais étudiante en criminologie au Cégep de Drummondville, Maylia transmet un message inspirant : « Ce n'est pas un problème d'être DYS. Aujourd'hui, il existe de l'aide, et il faut en profiter. »

Au cours de sa carrière de 524 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Steve Bégin a surmonté de nombreux obstacles, dont plusieurs liés à ses troubles d'apprentissage non diagnostiqués durant sa scolarité. C'est finalement grâce à une évaluation faite pour Maylia, alors qu'elle était au primaire, que Steve a découvert qu'ils partageaient tous deux la dyslexie. Ce diagnostic tardif a bouleversé leur vie et leur perception de l'apprentissage.

Cette nouvelle édition met de l'avant plusieurs initiatives : la vente du t-shirt officiel de la campagne, dont les bénéfices soutiennent la sensibilisation ; une conférence gratuite en ligne animée par Steve Bégin, qui partagera son parcours marqué par la résilience ; le concours d'écriture Sois fier de ta Dysférence, remporté cette année par Mirka Delisle, élève de 6e année à l'école Vanguard, qui devient porte-parole de la campagne aux côtés de Steve et Maylia ; ainsi que des outils pédagogiques et ressources gratuites destinés aux enseignants et aux parents, disponibles sur le site officiel de la campagne.

Le public, les enseignants, les familles et les institutions sont invités à découvrir les témoignages, le matériel pédagogique et l'ensemble des ressources sur le site www.jaimemondys.ca.

À propos de Lexibar

Fondée à Montréal en 2008, la société québécoise Haylem Technologies a développé le logiciel Lexibar après cinq années de recherche en collaboration avec des orthophonistes. Conçu pour soutenir les personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, Lexibar accompagne aujourd'hui des milliers d'élèves et d'adultes dans leur accès à la lecture et à l'écriture. Adopté par la quasi-totalité des institutions scolaires du Québec et recommandé par des professionnels de la santé et de l'éducation, Lexibar s'impose comme une référence en matière d'accessibilité et d'inclusion, et poursuit son expansion à l'international.

Steve et Maylia Bégin sont disponibles pour des entrevues téléphoniques et en visioconférence. Mirka Delisle et Karine Haynes de Lexibar sont disponibles pour des entretiens et lors d'une visite de l'école Vanguard.

