Du 12 au 15 juin : événement cyclistes - Planifiez vos déplacements dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et redoublez de prudence

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des entraves importantes seront mises en place sur le réseau routier et autoroutier des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 12 au 15 juin prochains, dans le cadre de la 17e édition du Grand défi Pierre Lavoie. Cet événement d'envergure nécessitera des fermetures partielles et complètes de plusieurs artères, ce qui occasionnera des répercussions sur les déplacements des usagers de la route. Les axes routiers qui seront empruntés par les cyclistes sont à éviter dans la mesure du possible.

Entraves à la circulation :

Du jeudi 12 juin, à 18 h, au dimanche 15 juin, à 15 h , les cyclistes rouleront un total de 1 000 kilomètres, de jour comme de nuit , en empruntant différents parcours sur les territoires de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

, les cyclistes rouleront un total de 1 000 kilomètres, , en empruntant différents parcours sur les territoires de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le samedi 14 juin, de 5 h à 17 h , le pont de Québec sera complètement fermé à la circulation en prévision d'un parcours de 135 kilomètres réunissant 5 000 participants. Lors de cette fermeture, le trottoir demeurera ouvert sur le pont de Québec pour les piétons et les cyclistes « hors du défi ». Toutefois, la circulation des cyclomoteurs (mobylettes) sera interdite. Quant au pont Pierre-Laporte, il demeura ouvert.

, le sera à la circulation en prévision d'un parcours de 135 kilomètres réunissant 5 000 participants. Pour connaître les détails des parcours et les entraves associées, et afin de mieux planifier vos déplacements, consultez le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie . Une ligne téléphonique est également à la disposition de la population au 1 844 818-GDPL (4375).

Le Ministère rappelle que le Code de la sécurité routière vous oblige, au moment de dépasser un cycliste, à ralentir et à laisser, entre votre véhicule et le cycliste, un espace de 1 mètre dans une zone de 50 km/h et moins, et de 1,5 mètres dans une zone de plus de 50 km/h. Avant de réintégrer la voie, vérifiez que la distance que vous accordez au cycliste est raisonnable.

