Soutenu par des années de préparation et une stratégie mondiale claire, DTX Group lance ses produits pour tirer parti des possibilités du marché émergent et remodeler le paysage de l'entretien de l'aviation internationale.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 juin 2025 /CNW/ - DTX Group est fier d'annoncer son lancement officiel, marquant une évolution stratégique dans le secteur aérospatial mondial. Cette étape coïncide avec le dessaisissement complet de Hussein Lookmanjee auprès de Drayton Aerospace, et son capital-actions restant a été acquis par Lion Capital. Cette décision permet à Lookmanjee de consacrer pleinement ses efforts et ses ressources à la croissance internationale et au leadership de DTX Group.

En 2019, Drayton Aerospace a défini deux voies stratégiques parallèles : une entreprise régionale dirigée par la direction locale et une division internationale sous la direction de Hussein Lookmanjee. Reconnaissant les forces de Lookmanjee dans le lancement de nouvelles opérations, le conseil d'administration lui a demandé de diriger des opérations internationales, tout en localisant la direction de ses opérations en Chine en nommant M. Hong Qi Ye au poste de président de la Chine en 2020 et plus tard en 2021, M. Steven Young à titre de chef de la direction de Drayton Aerospace.

Fait important, bien que Lion Capital ait assumé la participation majoritaire des activités de Drayton Aerospace en Chine, ainsi que de huit autres partenaires chinois, toutes des entités non chinoises de Drayton, y compris le Brésil...entreprises de MRO basées et unités de soutien mondiales - font maintenant partie du groupe DTX et demeurent la propriété exclusive d'Hussein Lookmanjee. Ce réalignement structurel reflète les priorités stratégiques divergentes entre les actionnaires axés sur la Chine et l'équipe DTX pilotée à l'échelle internationale.

Au cours des six dernières années, Lookmanjee et son équipe de direction ont construit une solide plateforme mondiale : ouverture de nouvelles installations de maintenance, lancement d'une entreprise de distribution de pièces et expansion sur des marchés clés comme l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Sous sa direction, Drayton Aerospace est devenu un acteur indépendant de premier plan sur les marchés de la MRO dans le domaine de l'aviation civile et du fret.

« C'est le bon moment pour cette transition, a déclaré Hussein Lookmanjee. DTX Group est devenu une entreprise concurrentielle à l'échelle mondiale qui mérite une attention particulière. Cette mesure nous permet de poursuivre notre vision internationale originale avec plus de clarté et d'autonomie. Nous prévoyons d'investir pleinement le produit du désinvestissement de Drayton dans des occasions de croissance stratégique, y compris trois acquisitions intéressantes qui devraient être achevées avant la fin de l'année. »

Bien que la stratégie internationale de DTX Group ait connu des retards temporaires pendant la pandémie de COVID-19, l'élan a depuis repris. Officiellement établi en septembre 2024, DTX Group a son siège social au Moyen-Orient, avec ses activités de commerce de pièces exploitées aux États-Unis et deux installations de MRO situées au Brésil. Le groupe est en voie de lancer une nouvelle installation de MRO au Moyen-Orient d'ici le troisième trimestre de 2025. avec une expansion supplémentaire ciblée en Afrique et en Europe.

DTX Group fonctionnera désormais de façon indépendante pour saisir les occasions de croissance mondiale. Son équipe internationale, réunie et raffinée sur plusieurs années, a été pleinement intégrée à l'organisation et est bien placée pour diriger la prochaine phase de développement avec une vision stratégique claire et ciblée.

