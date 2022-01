QUÉBEC, MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - DS Avocats Canada est heureux d'annoncer que la fusion avec DS Burstall S.E.N.C.R.L., s.r.l. est maintenant complétée et que le cabinet DS Burstall de Calgary sera désormais connu sous le nom de DS Avocats à compter du 1er janvier 2022.

« Nous sommes très heureux du processus d'intégration de notre équipe à DS Avocats Canada. Nous étions convaincus que cette fusion profiterait à nos clients tout en stimulant notre croissance, et les résultats ont dépassé nos attentes. Nous avons amélioré nos résultats financiers et ajouté des membres clés à notre équipe afin de consolider davantage nos forces et notre position dans le paysage juridique canadien. Au fur et à mesure que notre intégration avec DS Avocats se complétera, nous serons en mesure de tirer parti de nos forces mutuelles et notre croissance devrait s'accélérer au cours des prochaines années, » a déclaré Robert Verbuck, associé directeur de DS Avocats à Calgary.

De nombreux clients de DS Avocats ont bénéficié de l'orientation stratégique de l'équipe de professionnels qualifiés de DS Burstall avec sa vaste expertise et son expérience dans le droit des affaires, le financement des entreprises, les marchés financiers et la réglementation des valeurs mobilières, les fusions et acquisitions, le droit des sociétés et la gouvernance, le droit du travail, le règlement des différends, le droit bancaire, le droit de l'énergie et le droit du cannabis. Quant aux clients de DS Burstall, ils ont maintenant accès aux compétences étendues des professionnels du droit de DS dans plusieurs spécialités, incluant la fiscalité, le droit commercial, l'immobilier et les services financiers, au Canada et à l'international.

Grâce à cette fusion, les avocats, les parajuristes, les adjointes juridiques et le personnel de soutien qui forment l'équipe exceptionnelle de DS Avocats à Calgary auront accès à une structure vaste et diversifiée de ressources juridiques professionnelles au Canada et à l'étranger, ainsi qu'à des systèmes et technologies de pointe et à des services de soutien administratif de haute qualité.

« L'arrivée de DS Avocats à Calgary marque une nouvelle étape importante dans notre plan de développement. DS Avocats se développe rapidement au Canada parce que nous offrons aux cabinets boutiques qui sont des chefs de file dans leurs communautés et dans leurs domaines d'expertise, la possibilité de se joindre à une organisation canadienne et internationale de professionnels du droit qui partagent une pensée innovante et orientée vers les solutions, des valeurs similaires et une approche constante axée sur la satisfaction et le dépassement des besoins et des attentes des entreprises dynamiques d'aujourd'hui et de demain, au Canada et dans le monde entier, » a déclaré Richard Laramée, président du conseil d'administration de DS Avocats Canada.

À propos de DS Avocats - DS Lawyers :

DS Avocats a été fondée en 2007 à Québec et s'est jointe au Groupe DS en 2013. Avec six bureaux au Canada, situés à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver, le cabinet se spécialise en droit des affaires, principalement en fusions et acquisitions, en financement et en fiscalité. Son équipe multidisciplinaire offre une gamme complète de services juridiques à travers le Canada à une clientèle diversifiée et internationale. Dans le monde entier, DS Avocats compte plus de 400 praticiens du droit des affaires dans 24 bureaux, situés dans 13 pays, sur quatre continents. Pour de plus amples renseignements : www.dsavocats.com

