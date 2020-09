À 34G pour 3,5 mm, l'aiguille Droplet Micron est plus mince et courte que les autres aiguilles offertes aujourd'hui sur le marché. Avec l'aiguille Droplet Micron, la force de pénétration requise pour une injection est réduite jusqu'à 50 %. Des recherches antérieures ont permis d'établir un lien entre une force de pénétration moindre et une expérience d'injection moins douloureuse.

Malgré la réduction de la taille de l'aiguille, Droplet Micron offre le même niveau de fiabilité, de sécurité et d'efficacité qu'une aiguille à stylo traditionnelle. En outre, la pointe effilée et polie de l'aiguille Droplet Micron est conçu pour offrir un confort maximal, ce qui incite 98 % des utilisateurs à recommander ce produit.

Ces éléments constituent d'importantes innovations; pour les personnes qui dépendent d'injections d'insuline, l'expérience d'injection représente plus que le moment de l'injection. Des études suggèrent que 94 % des gens qui doivent s'injecter de l'insuline éprouvent de l'anxiété et de la détresse, qui sont le résultat de déclencheurs quotidiens (notamment l'anticipation de l'injection, la vue de l'aiguille ou l'injection elle-même). Ces sentiments d'anxiété et mauvaises expériences peuvent compromettre le respect des prescritions. Plus simplement, l'administration du médicament reste importante, mais l'expérience d'injection ne peut plus être ignorée.

L'« expérience d'injection » est plus qu'un moment; c'est une expérience cyclique où les sentiments liés à l'anticipation, la préparation et l'injection elle-même ont un effet cumulatif. Les aiguilles Droplet Micron ont été conçues pour aider les gens qui s'injectent des médicaments contre le diabète à briser ce cycle d'anxiété quotidien afin qu'ils se sentent mieux lors de chaque injection.

« Nous avons tenu compte de l'expérience de l'utilisateur lors de la conception de chacune des caractéristiques des aiguilles Droplet Micron, a souligné Carl Ward, directeur général de HTL-STREFA, Inc., Amériques. Dans un domaine où le fonctionnement des produits a toujours été la principale priorité, ce que les utilisateurs ressentent n'a pas toujours fait partie des priorités. Chez HTL-STREFA, nous croyons que les personnes atteintes de diabète ne devraient pas avoir à faire de compromis sur quelque aspect que ce soit concernant leur expérience d'injection. Dès la première utilisation des aiguilles Droplet Micron, vous verrez et ressentirez la différence immédiatement, et vous vous sentirez mieux lors de chaque injection suivante.

Les aiguilles Droplet Micron sont le résultat de nos efforts continus en vue d'innover dans le domaine des soins aux diabétiques, poursuit Carl Ward. Chaque jour, les personnes atteintes de diabète prennent en charge leur santé en s'injectant des médicaments contre le diabète. Micron est là pour eux, chaque jour, lors de chaque injection. »

Les aiguilles Droplet Micron sont maintenant en vente dans votre pharmacie locale. Pour en savoir plus au sujet des aiguilles Droplet Micron, parlez-en à votre proffesionnel de soins de santé, adressez-vous à votre pharmacien ou consultez le www.mydroplet.com.

À propos de HTL-STREFA® : HTL-STREFA est une entreprise de MTD Medical Technology and Devices, une société suisse de technologie médicale de premier plan, qui joue un rôle important au sein du réseau des secteurs des services sociaux et des soins de santé à l'échelle mondiale, à travers son engagement quotidien à améliorer les soins de santé et à les rendre accessibles, sécuritaires et simples. HTL-STREFA est un chef de file dans le domaine des dispositifs médicaux, qui met au point, fabrique et vend des lancettes de sécurité, lancettes individuelles, autopiqueurs, aiguilles à stylo et aiguilles de sécurité. Notre processus de fabrication moderne et notre expérience de près de 20 ans sur le marché mondial nous permettent de garantir la sécurité et la commodité de nos produits. Nous misons sur une stratégie d'amélioration continue pour analyser et mettre à jour nos produits, mettre en œuvre des améliorations et proposer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins changeants des patients et des professionnels de la santé. HTL-STREFA, Inc. est le distributeur de HTL-STREFA S.A. www.htl-strefa.com, www.mydroplet.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1279582/HTL_STREFA_Micron_Insulin_100ct_3D_Box.jpg

SOURCE HTL-STREFA, Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jessica Forrest, 678 265-4319, [email protected], http://www.htl-strefa.com

Liens connexes

http://www.htl-strefa.com