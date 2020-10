Droits de chasse - Les zones 10 et 11 admissibles au remboursement

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Comme il l'avait fait pour les zones 12, 13 et 14 plus tôt ce mois-ci, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce la mise en place des modalités de remboursement des permis de chasse à l'orignal pour les zones 10 et 11 en raison de la situation exceptionnelle dans la réserve faunique La Vérendrye.

Ainsi, les adeptes qui n'ont pu se prévaloir de leur droit de chasse dans les zones 10 et 11 en raison des barrages routiers ont jusqu'au 30 octobre 2020 pour demander un remboursement. Il s'agit d'une mesure administrative exceptionnelle.

Les chasseurs ayant décidé de changer de zone pour pratiquer la chasse à l'orignal à cause de la situation exceptionnelle peuvent également obtenir un remboursement. Le coût du permis de correction de zone, qui est de 9,44 $, sera remboursé aux chasseurs selon la procédure établie pour les permis de chasse. Pour être admissibles au remboursement, ces demandes doivent être transmises au plus tard le 6 novembre 2020.

Pour connaître l'ensemble des modalités et la procédure à suivre pour demander un remboursement ou pour requérir un permis de correction de zone, visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/chasse/remboursement/.

Faits saillants :

Veuillez noter que les modalités de remboursement pour les zones 12, 13 et 14 demeurent les mêmes en ce qui concerne les dates limites pour présenter une demande, fixées au 25 octobre 2020 pour les permis et au 6 novembre 2020 pour les changements de zone.

