Droits de chasse dans la réserve faunique La Vérendrye - Information sur le remboursement des permis

QUÉBEC, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En raison de la situation exceptionnelle qui a cours dans la réserve faunique La Vérendrye, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la mise en place des modalités de remboursement des permis de chasse à l'orignal.

Ainsi, les adeptes qui ne pourront se prévaloir de leur droit de chasse dans les zones 12, 13 et 14 en raison des barrages routiers pourront demander un remboursement. Il s'agit d'une mesure administrative exceptionnelle.

Permis de correction de zone

Pour les chasseurs qui souhaiteraient pratiquer leur activité de chasse à l'orignal dans une autre zone, il sera possible de demander un permis de correction de zone même si les délais sont dépassés. Cette option, également exceptionnelle, s'adresse exclusivement aux chasseurs des zones 12, 13 et 14 qui n'ont pas utilisé leur droit de chasse. Les coûts du permis de correction de zone, qui sont de 9,44 $, seront remboursés aux chasseurs selon la procédure établie pour les permis de chasse.

Pour connaître l'ensemble des modalités et la procédure à suivre pour demander un remboursement ou pour requérir un permis de correction de zone, visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/chasse/remboursement/.

Prenez note que le formulaire en ligne d'annulation et de remboursement d'un permis de chasse sera disponible dès le mercredi 7 octobre 2020.

