Les aspirateurs intelligents autonettoyants détectent la saleté et sélectionnent le mode d'aspiration de façon automatique

OTTAWA, ON, 25 février 2023 /CNW/ - Dreametech , un chef de file mondial des produits de consommation intelligents pour la maison, a annoncé le lancement de l'aspirateur pour détritus secs ou humides H12 Pro, le plus performant de l'industrie, au Canada. La série que d'appareils de nettoyage intelligents présente les dernières innovations de la société en matière d'économie d'énergie et de technologie de nettoyage intelligent, notamment une conception de nettoyage d'un bord à l'autre qui place la brosse à rouleau à moins de 0,2 po des plinthes, le mode d'autonettoyage à une pression et le séchage automatique à l'air chaud.

Dreametech présente le H12 Pro, un aspirateur pour détritus secs ou humides avec séchage à l’air chaud, une grande puissance de succion et un système de nettoyage des rebords de 0,2 po de premier plan

Entretien mains libres avec séchage à l'air chaud et nettoyage automatique

La nouvelle gamme d'aspirateurs intelligents pour déchets solides et humides de Dreametech permet un entretien mains libres grâce à la toute dernière technologie de séchage automatique. Aucun nettoyage n'est nécessaire après utilisation, ce qui permet d'éviter les moisissures et les mauvaises odeurs. L'aspirateur H12 Pro sèche automatiquement avec de l'air chaud pendant la charge et nécessite seulement 4,5 h pour une charge complète. Sa brosse qui nettoie d'un bord à l'autre offre une puissance de nettoyage étendue et laisse moins de saleté derrière offre un meilleur nettoyage des cheveux avec la dernière technologie anti-mêlage, et se nettoie efficacement tout en nettoyant le sol avec une brosse racleuse dentelée.

Nettoie les planchers d'un bout à l'autre

L'aspirateur pour déchets solides et humides H12 Pro de Dreametech est doté d'une fonction de nettoyage à double tranchant, d'une détection intelligente de la saleté et de deux réservoirs d'eau (0,9 l / 0,7 l) pour une durée de nettoyage plus longue et moins d'entretien. La conception de la brosse de l'aspirateur pour déchets solides et humides permet de nettoyer jusqu'aux bords de la tête de brosse, jusqu'à seulement 0,2 po des plinthes, ce qui permet de longer les murs et de nettoyer les coins plus efficacement. La technologie intelligente permet de basculer automatiquement entre trois niveaux de puissance d'aspiration, ce qui réduit la consommation d'énergie et permet d'obtenir le meilleur nettoyage, à chaque fois.

Puissance d'aspiration élevée et convivialité

Le moteur sans balai de la série d'aspirateurs de premier plan H12 offre une puissance d'aspiration supérieure à celle de ses concurrents pour éliminer les taches sur leur passage. Cette caractéristique, combinée à une traction plus puissante, rend l'aspiration et le nettoyage plus faciles que jamais, tandis que les réservoirs d'eau propre et usagée permettent de réduire les dégâts. La série H12 de Dreametech est également équipée d'un nouvel écran DEL qui indique l'état du nettoyage en un coup d'œil et est soutenu par des messages vocaux intelligents qui rendent le nettoyage simple et amusant. La conception ergonomique et la poignée facile à saisir, combinés à la réduction du bruit de fond et à un corps plus léger, font des aspirateurs de la série H12 les aspirateurs intelligents les plus conviviaux sur le marché.

« Nous sommes fiers d'annoncer la toute nouvelle gamme d'appareils de nettoyage intelligents de Dreametech : les aspirateurs pour déchets solides et humides de la série H12, a déclaré le chef de produit de Dreametech. La série H12 offre une plus grande puissance d'aspiration combinée à une technologie de nettoyage des déchets solides et humides qui élimine les saletés les plus tenaces sur tout type de sol. Grâce à l'automatisation et au nettoyage automatique sans fil à une touche, nous obtenons les meilleurs résultats de nettoyage avec le moins de travail possible. »

Le Dreametech H12 Pro sera disponible sur Amazon Canada, au prix fixé à 699,99 $ CA, et le H12 au prix fixé à 559,99 $ CA. Les acheteurs peuvent profiter d'un accès anticipé à un rabais de 100 $ CA pour le Dreametech H12 Pro , et d'un rabais de 70 $ CA pour le H12 tout au long de la période de lancement de deux semaines (jusqu'au 10 mars).

À propos de Dreame Technology

Établie en 2017, Dreame Technology est une entreprise innovante de produits intelligents dont la vision est d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour en apprendre davantage, consultez le site https://www.dreametech.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009434/image.jpg

