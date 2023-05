TORONTO, le 5 mai 2023 /CNW/ - Dreame Technology (« Dreametech »), un chef de file mondial dans le domaine des appareils ménagers intelligents, a annoncé la mise en marché Aspirateur robot avec vadrouille DreameBot L10 Ultra de leur tout nouveau produit sur le marché canadien. L'aspirateur robot DreameBot L10 Ultra est en voie de proposer sur le marché un système de nettoyage entièrement automatisé et hautement accessible, en combinant efficacement les technologies robotiques avancées et l'automatisation de la station de base. Grâce à sa une puissance d'aspiration inégalée à ce jour, jumelée à une technologie de navigation puissante, à un double balayage rotatif incroyablement précis, à des fonctions de vidange automatique, de lavage et de séchage de la vadrouille ainsi que d'ajout automatique d'eau et de produit, le DreameBot L10 Ultra est un compagnon de nettoyage complet pour tous les domiciles.

Le DreameBot L10 Ultra a été conçu dans un souci de commodité et d'efficacité. Pour cette raison, Dreametech s'est engagée à faire de l'automatisation complète des fonctions de la station de base une priorité absolue.

Grâce à ses sacs à poussière haute capacité de 3 litres, le DreameBot L10 Ultra assure jusqu'à 60 jours de nettoyage continu avant qu'un changement de sac soit requis. De plus, un système de filtration de pointe retient la poussière dans le sac pour l'empêcher de pénétrer dans l'air ambiant. Le sac se scelle automatiquement lorsqu'il est extrait de la station de base pour prévenir les fuites ou les déversements accidentels, de sorte qu'une fois la maison nettoyée, elle reste propre.

Grâce au système de vidange automatique DualBoost 2.0, le DreameBot L10 Ultra vide complètement le bac à poussière en quelques secondes tout en réduisant les risques de bourrage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jeter le sac à poussière. En combinant cette fonctionnalité avec le lavage automatique de la vadrouille et le séchage à l'air chaud, l'entretien de l'aspirateur robot et de la vadrouille se fait les yeux fermés.

Le DreameBot L10 Ultra est en outre automatisé au moyen de fonctionnalités qui assurent qu'il dispose de suffisamment d'eau dans son réservoir pour assurer la propreté impeccable des planchers de la maison.

La technologie de pointe du robot lui permet d'effectuer automatiquement un large éventail de tâches, ce qui en fait la solution idéale pour les personnes et les familles occupées qui veulent garder une maison propre sans avoir à s'en préoccuper constamment. Le DreameBot L10 Ultra associe la puissance de l'aspirateur et de la vadrouille à la navigation LiDAR avancée, ce qui lui permet de circuler dans des environnements complexes et de s'attaquer à toutes les surfaces de votre maison, qu'il s'agisse de bois franc, de carrelage, de vinyle ou de tapis.

Avec une puissance d'aspiration de 5 300 Pa, la plus élevée du marché, et un système de détection des tapis par ultrasons, le DreameBot L10 Ultra soulève ses balais de 10 mm, et augmente l'aspiration au maximum sur les tapis pour éliminer la saleté profondément incrustée et la poussière fine. Pour passer la vadrouille, le DreameBot L10 Ultra tire parti de sa puissante aspiration, de ses brosses latérales balayant les bords des murs ainsi que de sa brosse rotative à grande vitesse pour récurer de même que pour nettoyer les planchers en profondeur. Que vous ayez besoin d'un nettoyage en profondeur de votre maison ou d'un nettoyage rapide avant l'arrivée de vos invités, le DreameBot L10 Ultra est là pour vous aider.

« Chez Dreame Technology, nous sommes ravis de lancer notre dernière innovation, le DreameBot L10 Ultra, sur le marché nord-américain. Ce système change la donne pour tous ceux qui recherchent une solution de nettoyage plus conviviale et plus performante. Ses fonctions d'automatisation avancées et ses puissantes capacités de nettoyage en font le compagnon parfait pour les familles occupées, et nous sommes convaincus qu'il transformera la façon dont les gens perçoivent le nettoyage, a déclaré le chef de produits de Dreametech. Nous sommes impatients de voir l'impact de cet aspirateur robot et de cette vadrouille sur la vie de nos utilisateurs, et nous sommes fiers d'offrir un produit aussi extraordinaire à un prix accessible. »

Dreame prévoit lancer le DreameBot L10 Ultra sur Amazon au prix de 1 299,99 $ CA, ce qui en fera un appareil abordable et accessible pour quiconque souhaite profiter des avantages d'un nettoyage entièrement automatisé. Ce produit de pointe est le choix idéal pour tous ceux qui veulent améliorer leur routine de nettoyage, qu'il s'agisse de professionnels occupés, de parents qui manquent de temps ou simplement de ceux qui recherchent une solution de haute technologie pour leur nettoyage hebdomadaire.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils intelligents d'entretien ménager et qui est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie. Suivez-nous sur Twitter , Facebook , et Instagram . Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site https://www.dreametech.com/

