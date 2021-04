Largement considéré comme un composant essentiel des véhicules autonomes de niveau L3 (systèmes avancés d'aide à la conduite) et de niveau L4/L5 (sans conducteur), le LiDAR est un appareil de mesure actif qui émet de la lumière laser pour mesurer la distance précise entre un objet et le capteur. Également considéré comme les « yeux de la conduite intelligente », il permet aux véhicules de percevoir l'environnement avec plus de précision.

Comme les aspirateurs robotisés gagnent de la popularité sur le marché, des indicateurs tels que la puissance d'aspiration et le temps de fonctionnement sont souvent pris en compte dans la sélection d'un produit. Cependant, la capacité de détecter et d'éviter les obstacles est négligée. Selon les études de marché de Dreame Technology, l'un des principaux irritants de l'aspirateur robotisé actuel est le fait qu'il reste coincé derrière des objets sur le sol, comme des câbles ou des pantoufles.

L'entreprise a réussi à résoudre ce problème grâce à la technologie de navigation LiDAR qu'elle a intégrée à son nouveau produit, le Dreame Bot L10 Pro. Équipé d'un scanner 3D léger structuré et d'un algorithme SLAM autoperçu, le Dreame Bot L10 Pro comprend une technologie d'évitement d'obstacles 3D HAUTE PRÉCISION qui détecte les objets de plus de 3 mm. La détection millimétrique à 360 degrés permet à l'aspirateur de numériser par balayage automatique les surfaces environnantes en 3D et de générer un itinéraire de nettoyage intelligent en conséquence, ce qui réduit le risque de blocage ou de collision.

« Nous avons à cœur les percées technologiques et les rétroactions des consommateurs. Le Dreame Bot L10 Pro a inauguré une nouvelle ère de nettoyage intelligent et sans tracas, a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international, Dreame Technology. Dreame Technology vise à fournir des solutions intelligentes intégrées d'entretien ménager grâce à des aspirateurs robotisés de pointe ainsi que des aspirateurs sans fil robustes, comme le T30, le V11 SE et le V12. »

Dotés d'un système de premier ordre dont la force de succion atteint respectivement 150 W, 185 W et 190 W, les aspirateurs sans fil Dreame V11 SE, V12 et T30 peuvent non seulement éliminer la poussière des tapis épais et des planchers, mais aussi assurer la propreté à la maison et faire circuler de l'air frais.

Le Dreame Bot L10 Pro et les aspirateurs sans fil Dreame V11 SE, V12 et T30 seront offerts en vente sur Amazon et AliExpress en mai et en juin. Dreame Technology mettra également en marché deux aspirateurs robotisés novateurs plus tard cette année : le Dreame Bot Z10 Pro - un aspirateur avec vadrouille 2-en-1, doté d'un socle à vidange automatisé qui permet l'élimination automatique de la saleté - et le Dreame Bot W10 - un aspirateur avec vadrouille 2-en-1 aux capacités de nettoyage automatique.

