« L'accord de coopération stratégique de marque souligne une collaboration plus étroite entre Dreame Technology et AliExpress. Cela nous motive à développer des produits de grande qualité pour les consommateurs et à développer la marque supérieure de Dreame dans le domaine des appareils ménagers dans le monde entier », a déclaré Yu Hao, fondateur et chef de la direction de Dreame Technology.

En raison de la qualité durable de ses produits, de ses fonctions intelligentes et conviviales pour ce qui est de l'entretien ménager et de sa performance notable à AliExpress, Dreame Technology a reçu le prix de la marque affichant la croissance la plus rapide en 2020 par AliExpress en avril 2021 et ses aspirateurs-balais sans fil T20, V11 et V10 ont été classés parmi les meilleurs vendeurs d'AliExpress.

À partir de 2020, le volume de ventes des aspirateurs-balais sans fil de Dreame a atteint le premier rang du marché français d'AliExpress, établissant la nouvelle marque comme l'une des meilleures en Europe. Au cours du Vendredi fou d'AliExpress cette même année, le magasin officiel de Dreame s'est classé au premier rang des ventes dans la catégorie des appareils de nettoyage à domicile.

« Nous avons visité l'usine intelligente de Dreame et discuté avec ses experts dans les domaines de la recherche et du développement, de l'assurance de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement. Leur passion et leur dévouement pour les appareils ménagers intelligents et la technologie de pointe sont impressionnants. Je crois que Dreame Technology deviendra bientôt une marque d'appareils ménagers de premier plan avec une influence mondiale », a déclaré un cadre supérieur d'AliExpress.

Dreame Technology a lancé un événement de produits en continu en direct le 8 mai 2021. Cet événement couronné de succès a attiré plus de 100 000 téléspectateurs du monde entier, avec 205 000 visites Dreame Bot L10 Pro sur AliExpress et ses stocks se sont épuisés en deux jours en Russie.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils intelligents d'entretien ménager, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie.

https://www.dreame-technology.com

