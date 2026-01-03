LAS VEGAS, le 3 janv. 2026 /CNW/ - Dreame Technology exposera au CES 2026 à Las Vegas du 6 au 9 janvier. Son unité commerciale Wet & Dry Vacuum présentera ses technologies phares et ses nouveaux produits, soulignant les plus récentes avancées en matière de nettoyage à sec et humide au sein de l'écosystème intelligent de Dreame, conformément à la promesse de la marque « All Dreams in One Dreame ».

Technologies phares d'aspiration humide et sèche

Dans deux zones d'exposition au Las Vegas Convention Center (Central Hall, kiosque 17726) et à la Venetian Expo (kiosque 52323), Dreame présentera comment ses innovations d'aspiration humide et sèche intègrent la chaleur, la vapeur et l'aide à l'intelligence artificielle pour simplifier le nettoyage et produire des résultats constants dans les maisons réelles. Au-delà des caractéristiques individuelles, ces avancées réduisent les efforts manuels, minimisent les passages répétés et relèvent les défis persistants de nettoyage en profondeur auxquels font face les ménages du monde entier.

Ces approches technologiques sont reflétées dans la gamme phare d'aspirateurs humides et secs de Dreame. Le H15 Pro Heat, lauréat du prix de l'innovation CES 2026, représente le premier aspirateur de nettoyage à l'eau chaude de Dreame utilisant de l'eau de 85°C (185 °F) et un bras robotisé optimisé par l'IA pour déloger les résidus graisseux et optimiser le nettoyage sous les meubles bas et le long des bords grâce à une conception à 180°. Le H16 Pro Steam est doté des premiers bras robotisés optimisés par l'IA au monde et d'un système de nettoyage thermique double, combinant de la vapeur à 200°C (392 °F) et de l'eau à 90°C (194°F) pour favoriser une désinfection plus profonde et sans produits chimiques pour les dégâts de sol tenaces.

Quels sont les avantages de l'aspiration humide et sèche ?

Alors que les ménages modernes sont confrontés à des besoins de nettoyage de plancher de plus en plus diversifiés, les routines traditionnelles exigent souvent de multiples outils et des étapes répétées pour gérer les déversements humides et les débris secs. Les aspirateurs humides et secs répondent à ce défi en combinant l'aspiration et le lavage des planchers en un seul processus, ce qui permet de nettoyer les salissures du quotidien, comme les liquides, les miettes, la poussière et les poils d'animaux, en un seul passage. En réduisant le besoin de passer d'un appareil à l'autre, cette catégorie aide à simplifier l'entretien quotidien des planchers et à améliorer l'efficacité du nettoyage, ce qui le rend parfaitement adapté aux ménages occupés, y compris les familles avec enfants et les animaux domestiques.

