Le partenariat avec l'Université de Berkeley souligne l'investissement à long terme dans les systèmes autonomes, l'expertise technique et le développement de véhicules intelligents

BERKELEY, Californie, 23 avril 2026 /CNW/ - Dreame Nebula NEXT Auto a approfondi son engagement auprès d'institutions universitaires de premier plan, dont l'Université de Californie à Berkeley, alors qu'elle accélère le développement de véhicules définis par l'IA et de systèmes autonomes de prochaine génération. Cette collaboration témoigne d'un engagement à long terme envers les technologies de base qui façonneront l'avenir du mouvement automobile intelligent.

Crédit photo : Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédit photo : Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédit photo : Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

Cet engagement a réuni des ingénieurs et des dirigeants de Nebula NEXT ainsi que des chercheurs de Berkeley spécialisés dans les systèmes de contrôle autonomes, l'IA et le transport intelligent. Les séances étaient axées sur la traduction de la recherche avancée en systèmes automobiles réels, en mettant l'accent sur la sécurité, le contrôle et l'intégration complète de l'IA.

Jake Ma, directeur de Dreame Nebula NEXT Auto, a déclaré : « Nous ne construisons pas de voiture. Nous construisons un nouveau cerveau pour le monde physique. Pour nous, la voiture est le seul vaisseau-mère physique capable de transporter le calcul extrême requis par les grands modèles d'IA aujourd'hui. »

La visite s'inscrit dans une stratégie plus large visant à ancrer le développement de Nebula NEXT dans une collaboration technique approfondie. En travaillant en étroite collaboration avec des experts universitaires, l'entreprise renforce son approche en matière de conduite autonome, d'intelligence des véhicules et d'ingénierie au niveau du système.

Nebula NEXT s'appuie sur les bases de Dreame Technology en ingénierie de précision et en innovation basée sur l'IA. Cet héritage sous-tend le passage des véhicules définis par logiciel aux véhicules définis par intelligence artificielle, où l'intelligence est intégrée à l'ensemble du système, de la perception et de la prise de décisions à la commande du châssis et du groupe motopropulseur.

L'orientation technique de l'entreprise est axée sur l'intégration de l'IA dans la dynamique fondamentale du fonctionnement des véhicules. Cela comprend des systèmes d'apprentissage continu, des architectures multi-agents et des plateformes informatiques à haute performance conçues pour soutenir la prise de décisions en temps réel dans des environnements de conduite complexes.

Nebula NEXT s'est fait remarquer pour la première fois à l'échelle mondiale lors du CES 2026 avec le lancement du Nebula NEXT 01, un concept d'hyper-berline électrique à quatre portes. Le véhicule offre une accélération de 1,8 seconde de 0 à 100 km/h, une puissance de plus de 2 000 chevaux et une structure légère construite à partir de fibre de carbone bleue exclusive.

Cette dynamique s'est poursuivie avec une apparition très remarquée lors de la retransmission du Super Bowl LVIII, élargissant ainsi la portée de la marque à travers l'Amérique du Nord et renforçant sa position d'acteur émergent dans le domaine des technologies automobiles.

Parallèlement au rendement, l'entreprise continue d'accorder la priorité à l'innovation fondamentale. Son architecture combine des systèmes d'exploitation basés sur l'intelligence artificielle, une conception électrique zonale et des plateformes informatiques à haute densité pour promouvoir des systèmes de véhicules évolutifs et intelligents.

Nebula NEXT entre désormais dans une phase axée sur la mise en œuvre du système, l'approfondissement technique et le développement de technologies évolutives. La société présentera d'autres avancées lors d'un prochain événement de la Silicon Valley, le 27 avril 2026, au cours duquel elle dévoilera de nouveaux produits et de nouvelles technologies de base.

En combinant l'élan du marché mondial, la collaboration universitaire et l'accent mis sur les fondamentaux de l'ingénierie, Dreame Nebula NEXT se positionne au centre de la transition vers la mobilité définie par l'IA.

Relations avec la presse :

Li Tong, responsable des relations publiques de Dreame Nebula Next Auto, [email protected]

Site Web : https://www.dreametech.com

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SOURCE Dreame Nebula NEXT Auto