MONTRÉAL, 5 novembre 2021 /CNW/ - Nakisa , une plateforme d'opérations commerciales infonuagique destinée aux entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui que Dre Soodeh Farokhi a joint ses rangs à titre de vice-présidente des produits. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Dre Farokhi dirigera la vision, la stratégie et la feuille de route en matière de produits concernant les solutions de Nakisa. Elle mettra l'accent sur Hanelly, et dirigera les initiatives de croissance et favorisera les innovations grâce à l'apprentissage automatique et aux capacités d'analyse du réseau organisationnel. Elle sera également responsable de la formation d'une solide équipe des produits et de la promotion d'une culture orientée sur le client dans l'ensemble de l'entreprise.

Madame Farokhi se joint à Nakisa forte d'une vaste expérience en tant qu'entrepreneure et chef de produit appuyée par plus d'une décennie de succès dans les secteurs de la technologie d'entreprise et des logiciels-services interentreprises. Elle possède un solide bilan en matière d'excellence technologique et commerciale, et elle est expérimentée dans la conception de produits logiciels novateurs, de la création à la mise en marché réussie. Possédant des compétences éprouvées dans tous les aspects des déploiements à grande échelle, madame Farokhi est particulièrement qualifiée pour diriger l'équipe de produits et la stratégie de Nakisa dans sa prochaine phase d'innovation et de croissance.

« Nous sommes privilégiés d'accueillir un cadre supérieur du calibre de Dre Farokhi au sein de l'équipe de Nakisa, a déclaré Babak Varjavandi, président et chef de la direction de Nakisa. À mesure que Nakisa poursuit sa croissance à l'échelle mondiale, Dre Farokhi jouera un rôle déterminant en favorisant les innovations associées à notre logiciel, y compris la plateforme Hanelly, qui démontre l'avantage concurrentiel de la conception organisationnelle et de l'analyse de l'effectif en temps réel pour les équipes des RH. Sa mentalité orientée sur le client répond parfaitement à nos besoins, car nous accordons la priorité à l'expérience client dans l'ensemble de nos gammes de produits. »

Avant de se joindre à Nakisa, Dre Farokhi a été chef des technologies de C2RO, une société financée par du capital de risque spécialisée dans les logiciels-services d'entreprise dont elle est également la fondatrice. Chef de file du domaine de l'analyse vidéo alimentée par l'IA, elle a obtenu des marques de reconnaissance en étant nommée parmi les finalistes du prix Canadian Women Entrepreneurs National Award et d'un prix décerné aux jeunes entrepreneurs du Québec. Dre Farokhi a récemment été reconnue par SAP pour son travail visant à transformer l'industrie de l'analyse vidéo alimentée par l'IA.

Elle a fait ses débuts en tant qu'entrepreneure en cofondant une entreprise de logiciels-services qui automatise les processus opérationnels des entreprises. Elle a été cofondatrice et membre de la direction de la section de Montréal de Women of MENA in Technology. Elle a également agi à titre de conseillère aux entreprises et de membre du conseil d'administration de bon nombre d'entreprises en démarrage et d'organismes. Dre Farokhi fait la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et elle est active au sein de la communauté des femmes œuvrant dans le secteur des technologies. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université Technique de Vienne et détient une maîtrise et un baccalauréat en génie logiciel avec une spécialisation en qualité des services pour les applications en nuage.

« Les innovations favorisées par Nakisa et ses solutions logicielles, tant dans le domaine des RH que de la comptabilité des contrats de location ont clairement influencé ma décision de sauter dans le train, a déclaré Dre Farokhi. Comme tous les intervenants de ces industries le savent, la pandémie a perturbé les opérations d'une façon qui mettait en lumière l'importance de la transformation opérationnelle. Les entreprises qui font appel à l'IA et aux capacités d'analyse en tirent un avantage stratégique durable au sein de leur secteur. Je suis impatiente de travailler avec mes collègues pour renforcer le leadership de Nakisa dans ce domaine et aider nos clients à prospérer. »

À propos de Nakisa

Leader mondial des solutions commerciales d'entreprise en matière de conception organisationnelle et de comptabilité et conformité , Nakisa développe des solutions logicielles innovantes, robustes et avant-gardistes en matière de ressources humaines et de gestion financière qui font progresser vos stratégies commerciales.

En collaboration avec un réseau mondial de partenaires, Nakisa sert plus de 900 entreprises clientes et plus de 4 millions d'abonnés dans 24 secteurs. Le logiciel infonuagique, qui s'adapte à tous les progiciels de gestion intégrée (PRI), permet à Nakisa de répondre aux besoins des organisations aux prises avec des défis opérationnels complexes. Nakisa est fière de travailler pour certaines des marques les plus réputées au monde.

