La D re Calder est une urgentologue, chercheuse et enseignante primée. Une dirigeante authentique qui est vouée à la collaboration, elle s'engage à améliorer les soins de santé pour les médecins et les patients au Canada. Depuis la fin de sa résidence en médecine d'urgence à l'Université d'Ottawa, il y a 15 ans, la D re Calder a continué de parfaire ses connaissances et ses compétences en leadership - y compris l'obtention d'une maîtrise en épidémiologie, l'achèvement de stages en leadership pour la sécurité des patients, une carrière primée à titre de professeure agrégée, l'exercice de la médecine d'urgence, et son arrivée à l'ACPM à titre de directrice de l'Analytique des soins médicaux.

« Nous sommes là pour nos plus de 100 000 membres; nous continuerons de faire évoluer nos services et de moderniser l'ACPM afin qu'ils se sentent soutenus, et nous le ferons de manière collaborative », affirme la Dre Lisa Calder. « Je me réjouis à la perspective de guider cette organisation vers l'avenir, et je fais confiance aux solides talents et compétences dont nous disposons à l'ACPM pour protéger l'intégrité professionnelle des médecins canadiens et promouvoir la sécurité des soins médicaux ».

Au sujet de l'ACPM

L'ACPM offre, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée aux patients ayant subi un préjudice à la suite de soins médicaux négligents (faute professionnelle au Québec). Nos produits et nos services, conçus en fonction de données probantes, accroissent la sécurité des soins médicaux, dans le but de réduire les préjudices et les coûts des soins de santé. À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses plus de 100 000 membres, l'ACPM joue un rôle de collaborateur, de défenseur des droits et d'agent de changement positif sur des enjeux importants au niveau médico-légal et pour le système de santé.

À propos de Saegis

Saegis, filiale en propriété exclusive de l'ACPM, offre des programmes de sécurité spécialisés et des solutions de gestion de la pratique pour les médecins, les professionnels de la santé, les équipes, les hôpitaux et les cliniques. Ses programmes de perfectionnement professionnel, initiatives en matière de sécurité et services de gestion de la pratique de grande qualité sont conçus pour réduire les risques et améliorer la sécurité des patients.



SOURCE Association canadienne de protection médicale

