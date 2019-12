Drawn to Life: La toute nouvelle production permanente du Cirque du Soleil à Disney Springs

Billets en vente dès maintenant !

LAKE BUENA VISTA, Floride, 10 décembre 2019 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil et Disney Parks, Experiences and Products sont heureux de dévoiler Drawn to Life, le nom du tout nouveau spectacle familial tant attendu qui sera présenté au Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, en Floride. Écrite et mise en scène par Michel Laprise et avec Fabrice Becker comme directeur de création, cette collaboration entre le Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios et Walt Disney Imagineering sera dévoilée en avant-première le 20 mars 2020 alors que la première mondiale sera présentée le 17 avril 2020. Le spectacle élira domicile à Disney Springs. Les billets sont maintenant en vente au cirquedusoleil.com.

« Pour le Cirque du Soleil, c'est une belle façon de célébrer l'héritage et le savoir artistique en animation de Disney. Cette nouvelle et formidable production est certainement le meilleur moyen de souligner la relation privilégiée que nous entretenons avec nos collègues de Walt Disney World et de réitérer notre engagement commun à offrir sans cesse au public de nouvelles expériences qui dépassent leurs attentes », a mentionné Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Ce spectacle est le résultat de plusieurs années de recherche et d'une extraordinaire collaboration entre les équipes Disney et Cirque du Soleil, de même que de nombreuses visites aux parcs thématiques de Disney, aux archives des films Walt Disney, à Walt Disney Imagineering, aux studios d'animation de Walt Disney et aux studios d'animation Pixar, ainsi qu'au musée familial Walt Disney Family Museum. En fait, les équipes du Cirque du Soleil ont collaboré étroitement avec des animateurs Disney de renom pour créer le spectacle.

« Nous sommes fascinés par ce moment où les dessins prennent vie. Tout comme le corps d'un acrobate, il s'agit des habiletés physiques viscérales de l'animation. Cette exécution, cette façon de créer l'illusion de la vie », a noté Michel Laprise, auteur et metteur en scène du spectacle.

« À travers ce spectacle, nous avons créé une toute nouvelle expérience de divertissement familial, » a affirmé Josh D'Amaro, président Walt Disney World Resort. « Cette création unique allie tout le cœur, l'humour et la magie de Disney à des performances originales et des effets acrobatiques éblouissants jamais vus auparavant dans une production du Cirque du Soleil. »

Drawn to Life suit l'histoire de Julie, une jeune fille courageuse et déterminée qui découvre un cadeau inattendu laissé par son père : une œuvre d'animation inachevée. Guidée par un crayon surprenant, elle se lance dans une quête parsemée de ses souvenirs d'enfance de Disney. À travers son parcours, elle apprendra à imaginer de nouvelles possibilités et à animer son propre avenir.

Ce nouveau spectacle transportera les spectateurs de tous âges dans le monde de l'animation de Disney, comme seul le Cirque du Soleil sait le faire. Cette toute nouvelle expérience éblouira les visiteurs de Walt Disney World et les fans du Cirque du Soleil en donnant vie aux grands classiques de Disney d'une manière inédite et inoubliable.

« Ce projet est une collaboration fantastique entre le Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios et Walt Disney Imagineering. Nous avons eu la chance de travailler avec des animateurs qui ont participé à la création de films emblématiques de Disney. Vous reconnaîtrez certains de vos personnages favoris, mais présentés d'une manière très différente », a ajouté Fabrice Becker, directeur de la création.

Avec une distribution internationale de plus de 65 artistes, le Théâtre du Cirque du Soleil, situé à Disney Springs au Walt Disney World Resort accueillera jusqu'à 1 580 spectateurs à chaque représentation, cinq jours par semaine.

Équipe du spectacle

L'équipe de création de Drawn to Life, la 50e production originale du Cirque du Soleil :

Chef de direction de la création Diane Quinn Producteur exécutif Charles Joron Directeur de création Fabrice Becker Auteur et metteur en scène du spectacle Michel Laprise Scénographe Stéphane Roy Concepteur des costumes Philippe Guillotel Conceptrice des maquillages Eleni Uranis Concepteur acrobatique Germain Guillemot Concepteur d'équipement acrobatique Danny Zen Compositeur musical Benoit Jutras Producteur des projections 4U2C Concepteurs des projections Mathieu St-Arnaud et Félix Fradet-Faguy Directeur de production Matthew Whelan Magie Nouvelle Raphaël Navarro Conceptrice des marionnettes Johanna Elhert Concepteur sonore Jonathan Deans Concepteur des éclairages Martin Labrecque Concepteur de numéros comiques Joe de Paul Chorégraphes Kostiantyn Tomilchenko et Andrew Skeels Walt Disney Animation Studios

Animation 2D Eric Goldberg



Walt Disney Imagineering

Exécutif, Développement théatrical Michael Jung Exécutif, Studio de musique Matt Walker Vice-Président, Production Natalie Woodward Producteur Omar Kamal Directeur Technique Principal Larry Sonn

