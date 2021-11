LAKE BUENA VISTA, Fla., le 19 novembre 2021 /CNW/ - La nouvelle collaboration très attendue du Cirque du Soleil et de Disney, Drawn to Life, a été présentée en grande première jeudi soir à Disney Springs, au Walt Disney World Resort devant une salle comble et très enthousiaste.

Le spectacle est une lettre d'amour à l'art de l'animation de Disney, interprété à travers les performances acrobatiques exceptionnelles du Cirque du Soleil, des chorégraphies éblouissantes, une scénographie innovante et des costumes des plus colorés, le tout accompagné de nouveaux personnages animés créés par les studios d'animation de Walt Disney et d'une composition originale inspirée de la musique intemporelle de Disney. Il s'agit de la toute première collaboration théâtrale de trois icônes créatives : le Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios et Walt Disney Imagineering.

« Ce nouveau spectacle est en préparation depuis des années et de pouvoir enfin le présenter au monde entier est un grand rêve qui devient aujourd'hui réalité », a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Cette collaboration est différente de tout ce que nous avons fait par le passé. Nous espérons qu'elle aura une place aussi spéciale dans le cœur de nos fans, que dans le nôtre. Ce n'est plus seulement notre spectacle maintenant, c'est aussi le leur. »

« Pouvoir assister à un spectacle du Cirque du Soleil à Disney Springs a longtemps été une expérience prisée par nos visiteurs », a déclaré Jeff Vahle, président de Walt Disney World Resort. « En combinant le très riche héritage de l'art de l'animation de Disney à l'expertise unique du Cirque du Soleil, le spectacle Drawn to Life offrira à tous une expérience tout simplement magique. »

Drawn to Life, écrit et réalisé par Michel Laprise, en collaboration avec Fabrice Becker comme directeur de la création, est un voyage acrobatique racontant l'histoire de Julie, une jeune fille courageuse et déterminée qui découvre un cadeau inattendu laissé par son père, animateur aux studios de Walt Disney : une animation inachevée. En plongeant dans le monde de l'animation, guidée par un étonnant crayon, Julie s'embarque dans une quête inspirante remplie de ses souvenirs d'enfance de Disney. Développée en collaboration avec Michael Jung, vice-président, Développement théâtral, Walt Disney Imagineering, l'histoire est portée par 10 numéros acrobatiques uniques, accompagnés d'animations tirées de films classiques de Disney, et d'animations originales créées par des animateurs des studios d'animation de Walt Disney et dirigés par Eric Goldberg, une légende de l'animation de Disney mieux connu pour certains ses personnages iconiques, tels que le Génie dans le dessin animé classique de Disney, « Aladdin ».

Les acrobaties du Cirque du Soleil et les personnages des films d'animation légendaires de Disney s'entrecroisent tout au long du voyage de Julie. À travers son parcours, elle rencontre des gymnastes rythmiques qui interprètent des croquis en séquences animées continues, deux trapézistes qui se déplacent dans les airs tels des pinceaux, créant un kaléidoscope de couleurs, des artistes de planche coréenne qui, à travers un numéro unique, interprètent le principe d'écrasement et d'étirement de l'animation, ainsi que des personnages de Disney que petits et grands affectionnent tout autant!

La création du spectacle a fait l'objet d'une recherche minutieuse avec de nombreuses visites des équipes du Cirque du Soleil dans les parcs d'attractions de Disney, les studios d'animation de Walt Disney, la bibliothèque de recherche sur l'art de l'animation, la Disney Animation Research Library, les archives de Walt Disney et le Walt Disney Family Museum à San Francisco. Le spectacle rend ainsi hommage aux techniques classiques de l'animation de Disney et à de nombreux artistes pionniers de l'animation chez Disney, dont Mary Blair, Ollie Johnston et Frank Thomas.

Le spectacle est également une production immersive comprenant une partition entièrement originale de musique nouvellement composée, mais dans laquelle le public saura déceler des mélodies tirées des grands classiques de l'animation de Disney ; un maquillage qui reflète les principes de l'animation, en incorporant des lignes exagérées, des reflets et des ombres ; des costumes plus grands que nature et des accessoires qui dissimulent bien plus que ce que l'œil peut capter ; et un décor qui plonge le public au milieu des croquis et d'une table d'animation.

Prévu à l'origine pour une ouverture en mars 2020, mais retardé en raison de la pandémie mondiale, le spectacle s'est joué devant une foule conquise.

« Nous sommes très émus de pouvoir enfin lever le rideau de Drawn to Life », a déclaré Michel Laprise, auteur et metteur en scène du spectacle. « Chaque étape de cette aventure a été des plus touchantes, de la recherche et visionnement des archives d'animations de Disney, à l'écriture de cette belle histoire, en passant par la rencontre de nos artistes, à la formation de notre belle famille qui s'est soutenue mutuellement pendant notre "entracte" involontaire. Je suis très touché par cette expérience de divertissement unique que nous avons eu l'honneur de créer pour toutes les familles. »

Drawn to Life est la 50e production du Cirque du Soleil et cette grande première coïncide avec le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Avec une distribution internationale de 62 artistes, Drawn to Life se produira du mardi au samedi à Disney Springs, au Walt Disney World Resort.

À propos du spectacle Drawn to Life :

La troupe est composée de 62 artistes provenant de 15 pays à travers le monde, incluant le Japon, la Russie, le Togo , la Colombie et le Pérou.

, la Colombie et le Pérou. Il y a 10 numéros acrobatiques uniques dans le spectacle Drawn to Life.

Le spectacle comporte de nombreuses références à l'histoire de l'animation de Disney, incluant :

Les quatre animateurs qui se lient d'amitié avec Julie au cours de son voyage représentent les Neuf Sages de Walt Disney , icônes de l'animation de Disney.

, icônes de l'animation de Disney.

Tout au long du spectacle, on retrouve des références aux 12 principes de l'animation énoncés dans le livre Disney Animation : The Illusion of Life par les animateurs emblématiques et légendes de Disney, Ollie Johnston et Frank Thomas .

par les animateurs emblématiques et légendes de Disney, et .

Dans le numéro Dreams of Colors , le kaléidoscope de couleurs rend hommage au génie de l'artiste de l'animation de Disney, Mary Blair . Un hommage est également rendu aux femmes du département de l' encre et de la peinture, des héroïnes méconnues dont les coups de pinceau ont donné vie aux premiers cellulos d'animation.

, le kaléidoscope de couleurs rend hommage au génie de l'artiste de l'animation de Disney, . Un hommage est également rendu aux femmes du département de l' et de la peinture, des héroïnes méconnues dont les coups de pinceau ont donné vie aux premiers cellulos d'animation.

Le numéro Old Mill est inspiré du court métrage d'animation du même nom réalisé par Walt Disney en 1937.

est inspiré du court métrage d'animation du même nom réalisé par en 1937.

Le numéro Squash & Stretch s'inspire des combats d'élastiques qui se tenaient entre les animateurs pendant leurs poses et pour lesquels ils étaient connus.

Pour plus d'information sur les dates de représentation et le prix de billets, visitez le cirquedusoleil.com/drawntolife.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site leGroupeCirqueduSoleil.com.

Disney Springs

Disney Springs est un centre de magasinage, de restauration et de divertissements unique situé au cœur de Walt Disney World Resort, en Floride. Avec ses sources d'eau, ses jolies promenades extérieures et son emplacement charmant à proximité d'un lac, Disney Springs évoque les charmantes villes de bord de mer de la Floride au tournant du 20e siècle. On y trouve plus de 150 boutiques et restaurants, dont des magasins de marques renommées, des boutiques et kiosques uniques et des restaurants remarquables offrant des expériences gastronomiques créées par des chefs de renom. Situé à Lake Buena Vista, en Floride, Disney Springs est ouvert tous les jours.

Disney Parks, Experiences and Products

Disney Parks, Experiences and Products font entrer la magie des marques et des franchises puissantes de la société Walt Disney, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN, 20 th Century Fox et National Geographic, dans la vie quotidienne des familles et des fans à travers le monde dans le but de créer des souvenirs magiques qui durent toute une vie.

Lorsque Walt Disney ouvrit Disneyland à Anaheim, en Californie, le 17 juillet 1955, il créa une destination unique construite autour de la narration et d'expériences immersives, inaugurant une nouvelle ère de divertissement familial. Plus de 60 ans plus tard, Disney est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'expériences de vacances en famille et de loisirs, avec des entreprises emblématiques comprenant six destinations de villégiature avec 12 parcs thématiques et 52 hôtels aux États-Unis, en Europe et en Asie ; environ 160 000 employés ; une compagnie de croisières de premier ordre avec quatre navires et trois autres prévus pour 2021, 2022 et 2023 ; une station balnéaire familiale de luxe à Hawaii ; un programme de propriété de vacances ; et une entreprise primée de voyages guidés pour les familles. Les opérations de la division globale des produits de consommation de Disney comprennent l'une des principales entreprises de licence au monde ; l'une des plus grandes maisons d'édition jeunesse ; l'une des plus grandes divisions de licences de jeux au monde toutes plates-formes ; plus de 300 boutiques Disney à travers le monde ; ainsi que la plate-forme de commerce électronique shopDisney.

Ces expériences sont des créations de Disney Imagineering, la force créatrice derrière les expériences offertes dans les parcs thématiques Disney, les hôtels de villégiature, les navires de croisière et les produits de consommation, notamment les livres, les jeux et les produits dérivés.

À propos de Walt Disney Animation Studios :

Alliant art et narration à une technologie révolutionnaire, Walt Disney Animation Studios est un studio d'animation dirigé par des cinéastes responsables de la création de certains des films les plus adorés à ce jour. Situé à Burbank, WDAS continue de s'appuyer sur son riche héritage en matière d'innovation et de créativité, allant de Blanche-Neige en 1937, le premier long métrage entièrement animé, à La Reine des Neiges en 2013, le plus grand film d'animation de tous les temps, reconnu par un Academy Award®. Parmi les créations intemporelles du studio figurent Pinocchio, La Belle au bois dormant, Le Livre de la jungle, La Petite Sirène, Le Roi Lion, Les Nouveaux Héros et Zootopie.

SOURCE Cirque du Soleil

Renseignements: CONTACT : Mélanie Fontaine, Le Groupe Cirque du Soleil, [email protected] ; Brenda Goodwin, Relations publiques Walt Disney World, T. 321.239.0762, [email protected], T. (407) 977-5004