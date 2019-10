Drame familial dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le drame récent qui a eu lieu dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au cours duquel trois personnes ont perdu la vie, dont deux jeunes enfants, nous affecte tous et laisse dans le deuil non seulement les proches des victimes, mais aussi une communauté tout entière. Puisque ce drame est survenu dans l'Est de Montréal, plusieurs membres de notre communauté ont pu côtoyer la famille touchée ou les proches de ces derniers que ce soit comme professionnels de la santé ou à titre de citoyens. Nous partageons donc collectivement le deuil qui afflige cette famille.

Dans ce contexte, nous invitons la population à être très attentive aux signes qui pourraient exprimer toute forme de détresse suite à cet événement. En cas de besoin, vous pouvez communiquer en tout temps avec la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553) ou au www.aqps.info. Par ailleurs, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal est déjà en lien avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et est prêt à offrir son soutien au besoin.

Malgré le fait que ce drame se soit produit sur notre territoire, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels nous empêche de commenter de quelque façon que ce soit ce dossier.

