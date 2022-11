Les annonceurs peuvent désormais accéder aux données de localisation de DRAKO dans Unified ID 2.0 via la plate-forme The Trade Desk

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - DRAKO, la startup spécialisée en analyse et en marketing de géolocalisation, a annoncé son intégration à Unified ID 2.0 (UID2), une solution d'identité améliorée qui a été conçue pour l'Internet ouvert. Cela survient dans le cadre de l'extension du partenariat de la startup avec The Trade Desk, leader mondial des technologies publicitaires. Les acheteurs pourront ainsi accéder aux données de DRAKO directement sur la plate-forme de The Trade Desk.

En tant qu'approche de l'identité numérique dans le cadre de l'internet ouvert à grande échelle, l'UID2 permet aux annonceurs de créer des identifiants à partir d'adresses e-mail sécurisées. Cela leur permet de continuer de profiter des avantages de l'Internet au niveau de l'échange de valeurs, tout en visant à doter les consommateurs de paramètres de confidentialité améliorés.

Grâce aux ensembles de données de localisation sophistiquées de DRAKO, les annonceurs et les marques peuvent lancer et amplifier des campagnes basées sur de précieuses données propriétaires, et ce, en toute confidentialité. Ces segments d'audiences basés sur la localisation sont aujourd'hui disponibles sur The Trade Desk et via les services internes de DRAKO.

« Le cryptage des données qui respecte la vie privée est une victoire pour les annonceurs, les éditeurs et les consommateurs », a déclaré Jay Goebel, directeur général des partenariats de données chez The Trade Desk. « En leur donnant accès aux données de DRAKO pour effectuer des transactions en tant qu'UID2, les annonceurs pourront exécuter leurs campagnes publicitaires avec une plus grande précision et sur une plus grande échelle ».

Cette intégration à UID 2.0 renforce la pérennité des solutions d'adressabilité de DRAKO, telles qu'elles sont proposées via leur nouvelle plate-forme en libre-service, Euklid, qui sera lancée au début de 2023. Euklid est une plate-forme de gestion d'audiences qui permettra aux annonceurs de créer leurs propres segments en se basant sur des données de localisation. Ils pourront ainsi utiliser les UID2 pour exploiter et bonifier plus efficacement leurs propres données propriétaires. La plate-forme offre l'option de créer, d'affiner et d'élargir durablement des audiences personnalisées, et de les activer à travers une intégration avec The Trade Desk.

« Nous sommes convaincus qu'en utilisant nos données et en personnalisant leurs audiences, nos clients seront en mesure d'avoir des campagnes plus performantes et de maximiser le rendement de leurs investissements publicitaires », a déclaré Gabriel Mongeau, CTO chez DRAKO. « La transaction de données via UID 2.0 renforcera les capacités d'Euklid en tant que plate-forme libre-service et offrira aux annonceurs une stratégie de données tournée vers l'avenir qu'ils pourront personnaliser pour répondre à leurs besoins ».

Stewart Sullivan, PDG de DRAKO, a ajouté : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec The Trade Desk et de notre intégration à Unified ID 2.0, car cela nous permettra de proposer à nos clients une offre innovante et unique sur le marché nord-américain ».

À propos de DRAKO :

DRAKO est la première start-up canadienne spécialisée dans le marketing mobile, la technologie de géorepérage et la publicité programmatique. Ils ont pour mission de fournir des résultats tangibles à la hauteur des ambitions de leurs clients de classe mondiale. Grâce à leur offre sur mesure, ils accompagnent à la fois les régies publicitaires et les annonceurs pour cibler, délivrer et mesurer leurs campagnes digitales. Pour plus d'informations, veuillez visiter drakomediagroup.com .

À propos de The Trade Desk :

The Trade Desk™ est une entreprise de technologie qui est au service des acheteurs d'annonces publicitaires. Grâce à sa plate-forme cloud en libre-service, les acheteurs peuvent créer, gérer et optimiser des campagnes publicitaires numériques de tous les formats et sur tout type d'appareil. Les intégrations avec les principaux partenaires de données, gestionnaires d'inventaire et éditeurs garantissent une plus grande portée des campagnes, ainsi qu'une plus grande capacité décisionnelle. Enfin, les API internes permettent de développer des fonctionnalités personnalisées, au-delà de ce que la plate-forme offre déjà. Basé à Ventura, en Californie, The Trade Desk possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez thetradedesk.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn et YouTube .

