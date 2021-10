Cette dernière offrira des services mobiles de réparation de pointe aux OEM, MRO, opérateurs et loueurs dans l'ensemble des Amériques, en plus de bénéficier d'un accès hautement privilégié au réseau européen, de même qu'au marché asiatique dans un avenir rapproché, et ce, par le biais de ses entreprises sœurs bien établies regroupées sous Argo MRT ( www.argomrt.com ).

Argo MRT Amériques dispensera d'abord, au cours des prochains mois, des services mobiles de réparation, auxquels s'ajouteront, d'ici la fin de 2022, des services d'inspection et d'endoscope, ce qui comprend les essais non destructifs (NDT), ainsi que les inspections physiques d'aéronefs. Tous les clients recevront en 4 heures ou moins l'estimation des travaux pour assurer ensuite le déploiement rapide d'une équipe de spécialistes dans un délai de 24 heures. Ces services seront offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Ce processus a été instauré dans le respect de la philosophie d'Argo MRT et s'appliquera, incidemment, aussi à la prestation de services d'Argo MRT Amériques.

En plus de ses certifications, de son réseau mondial, de la qualité de son travail et de ses équipes fiables, Argo MRT Amériques mettra à la disposition de ses clients une plateforme numérique à la fine pointe de la technologie, qui leur permettra de suivre en temps réel chacune des opérations, assurant ainsi la traçabilité et la conformité de la documentation et des informations requises par les autorités règlementaires. Cet outil interne comporte plusieurs avantages et le fait qu'il soit déjà utilisé par Argo MRT et entièrement opérationnel en Europe est un gage de sécurité pour son déploiement en Amérique.

Le siège social de Argo MRT Amériques sera situé à Montréal, au Québec, et l'entreprise s'apprête à établir son premier bureau-satellite dans la région du Grand Toronto. L'entreprise vise à regrouper une équipe qualifiée de plus de 50 spécialistes au cours des 36 prochains mois.

« Cette annonce nous réjouit grandement puisque nous cherchions à ajouter cette offre de services à notre écosystème depuis un certain temps. Même si ce lancement en pleine pandémie peut sembler audacieux, nous croyons qu'il s'agit du moment idéal pour offrir nos services mobiles de réparation à nos clients - OEM, MRO, opérateurs et loueurs - afin de leur permettre de reprendre leurs activités aériennes », mentionne Benoit Hudon, Président et chef de la direction de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre.

« La création de cette entreprise commune est un événement important non seulement pour le Groupe Argo, mais également pour nos clients actuels et futurs. Nous sommes très heureux d'unir nos expertises respectives et ainsi optimiser davantage nos offres d'affaires et nos capacités de service. Cette union reflète notre engagement orienté vers le client, pour offrir nos services d'inspection et de réparation de renommée mondiale à travers les Amériques », souligne Adam Dowling, Chef de l'exploitation du Groupe Argo.

« La création de Argo MRT Amériques consolide un écosystème qui avait déjà bien amorcé sa reprise. Elle génère aussi la création d'emplois pour la prochaine génération. En regroupant les joueurs clés du secteur et en créant des opportunités pour les talents d'ici, nous nous assurons que le Québec devienne un territoire propice à l'innovation et conserve ainsi sa position de chef de file en aéronautique », affirme Suzanne Benoît, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« Le Ontario Aerospace Council se réjouit de la création de Argo MRT Amériques. Ce lancement prouve, encore une fois, que les talents et les compétences de notre région nous permettent d'offrir des solutions améliorées en aéronautique, tout en démontrant l'engagement de joueurs clés envers notre industrie. Cette annonce consolide la communauté du secteur aérospatial et renforce le niveau des services offerts », conclut Moira Harvey, Directrice générale du Ontario Aerospace Council.

À propos de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre

DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre est une entreprise d'impartition de premier ordre et un partenaire de choix. Sa très grande capacité à offrir des services clés en main aux secteurs aéronautique, transport, défense, naval et énergie lui permet de répondre à un large éventail de besoins. Son expertise en industrialisation et production, en entreposage et logistique, en MRO et intégration de cabines, en recrutement et placement, se déploie avec le soutien d'un écosystème formé de sept sociétés affiliées; AAA Canada, AAA USA, AAA Mexique, Avianor, DRAKKAR Talent, NSE Services Techniques & Logistiques et maintenant, Argo MRT Amériques.

À propos de Groupe Argo Aviation

Groupe Argo Aviation est formé de spécialistes de l'industrie de l'aviation qui desservent les entreprises du secteur de l'aviation, de la défense et du spatial, assurant la prise en charge du cycle de vie complet des produits - conception, production et marché après-vente. Les entreprises du Groupe se spécialisent dans les sphères suivantes : formation, développement de logiciels, services de recrutement et de maintenance, inspection et solutions de réparation. Notre présence à l'échelle mondiale, avec des bureaux en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, nous permet de déployer rapidement des talents qui, appuyés par les capacités et les connaissances locales, soutiennent les actifs et opérations de nos clients des secteurs aérien, terrestre et maritime.

