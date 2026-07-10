Drake International pleure le décès de son fondateur, Bill Pollock

L'entrepreneur né à Winnipeg, qui a été le pionnier d'une industrie, a défendu des possibilités et a passé 75 ans à rendre le monde meilleur

TORONTO, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Bill Pollock, fondateur de Drake International, est décédé le 7 juillet 2026 à Monaco à l'âge de 97 ans. Homme humble et privé, la curiosité insatiable de Bill et son état d'esprit mondial étaient la recette du succès. En 75 ans, il a cofondé une industrie, créé des dizaines de millions d'emplois, défendu les femmes sur le marché du travail dès le départ, et bâti une entreprise mondiale qui exerce maintenant ses activités dans 14 pays et entretient des relations avec un réseau de partenaires s'étendant sur 128 autres pays. Tout cela a commencé par sa conviction qu'un travail significatif change des vies.

Né en 1928 à Winnipeg, au Manitoba, le plus jeune de neuf enfants d'immigrants autrichiens et polonais, Bill incarnait la conviction que les possibilités, lorsqu'elles étaient offertes, se multiplient. Une bourse d'études de l'Université du Manitoba a changé le cours de sa vie. Des décennies plus tard, il a établi le Drake Centre à l'Asper School of Business pour donner la même chance à d'innombrables autres personnes. Par l'entremise de Drake International, il a créé des emplois, élargi des industries et généré des progrès économiques au fil des générations.

Il n'a pas seulement bâti une entreprise, il a bâti pour l'avenir.

Un pionnier de l'industrie, de la technologie et de l'inclusion

En collaboration avec le cofondateur de Drake International, Jim Shore, Bill a cerné une lacune dans la façon dont les entreprises gèrent les charges de travail fluctuantes et a lancé Office Overload à Winnipeg, pionnier de ce qui deviendra l'industrie moderne du recrutement et du placement de personnel. Drake International est née de cette vision en 1951 et est depuis devenue un fournisseur mondial de services de recrutement et de placement de personnel, de certification et d'évaluation, de santé et de bien-être, et de services d'impartition des processus opérationnels.

Bien avant que la « transformation numérique » n'entre dans le langage commercial quotidien, Bill investissait dans des technologies qui connectaient les gens au-delà des frontières, dont PictureTalk, une plateforme vidéo pré-Zoom, et The Coordinator, l'un des premiers systèmes mondiaux de courriel d'entreprise. Dans les années 1960, il a personnellement prononcé un discours au pape Paul VI sur le thème « Une planète, un peuple, un but », une conviction qui l'a guidé tout au long de sa vie. L'un des premiers membres de la Young Presidents' Organization, il a contribué à étendre sa portée de l'Amérique du Nord à l'Europe, au Royaume-Uni, à l'Australie, à l'Asie et au-delà.

Et des décennies avant que la diversité ne devienne un impératif commercial, Bill a activement défendu les femmes dans des postes de direction. Aujourd'hui, près de 80 % de l'équipe de direction mondiale de Drake International est composée de femmes, ce qui témoigne de sa conviction que le leadership devrait toujours être acquis grâce au talent, au caractère et aux capacités.

Citations

« Bill voyait le potentiel des gens avant même que ceux-ci le voient. Il s'est dévoué à s'assurer qu'ils avaient toutes les raisons de lui donner raison. Il a dirigé avec des attentes élevées et a permis aux gens d'obtenir des résultats dont ils ne savaient même pas qu'ils étaient possibles. Je me sens privilégiée et reconnaissante d'avoir été influencée, mentorée et dirigée par lui pendant 33 ans. »

-- Karen Meredith, chef de la direction mondiale et fiduciaire, Drake International

« Il a bâti Drake International pour survivre à n'importe qui, y compris lui-même. C'était le plan, poursuivi avec la même clarté et la même discipline qu'il apportait à tout ce qu'il créait. La force de cette organisation aujourd'hui est la plus grande réalisation de Bill. »

-- Glenn Agro, président du conseil d'administration de Drake International

Une relève réfléchie

En juillet 2024, Bill est passé au poste de président honoraire, Karen Meredith assumant la direction de Drake International et relevant d'un conseil d'administration indépendant. En 2023, il a écrit personnellement à tous les employés de Drake International pour réaffirmer son engagement envers leur avenir, selon ses propres conditions, dans son propre temps : « Je travaille avec mon équipe pour faire progresser mon héritage tout en assurant votre bien-être et le succès continu de Drake International pour les années à venir. »

Lorsqu'on lui a demandé comment il voulait qu'on se souvienne de lui, sa réponse a été simple : « Pour avoir favorisé un monde meilleur. »

Ses amis, ses collègues et les dizaines de millions de vies touchées par Drake International demeurent son héritage.

À propos de Drake International

Drake International est un partenaire mondial de gestion des talents et de conseil en main-d'œuvre qui exerce ses activités dans 14 pays, avec un réseau de partenaires s'étendant sur 128 autres pays. Fondée à Winnipeg en 1951, Drake soutient les organisations tout au long du cycle de vie des talents grâce à Workforce Solutions (dotation en personnel flexible, recrutement permanent, services sur place), à la certification, à l'évaluation et à la formation, à la santé et au bien-être, aux services-conseils en RH et à Drake Ventures. www.drakeinternational.com

SOURCE Drake International

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