Une présentation orale intitulée « Phase 1/2 Study of DF1001, an Immune Modulating TriNKET® Targeting HER2, in Patients with Advanced Solid Tumors: Phase 1 DF1001 Monotherapy Dose Escalation Results » sera assurée par Howard Safran, MD, pendant la séance sur les développements thérapeutiques et l'immunothérapie de l'ASCO le 4 juin.

WALTHAM, Massachusetts, 3 juin 2023 /CNW/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui met au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui une présentation orale sur les résultats de la phase 1 de son étude sur l'escalade de la dose du DF1001 en monothérapie. La présentation est prévue le dimanche 4 juin, de 11 h 45 à 11 h 57 et elle aura lieu au Arie Crown Theater du McCormick Place Convention Center de Chicago lors de l'assemblée annuelle 2023 de l'ASCO. La présentation, ASCO Abstract 2508, sera assurée par Howard P. Safran, MD, chef de l'hématologie et de l'oncologie au Lifespan Cancer Institute et directeur médical du Brown University Oncology Group. Le Dr Safran est un chercheur principal de l'essai clinique de phase 1/2 sur le DF1001 de TriNKET®, une première étude chez l'homme sur l'innocuité, la tolérance et l'activité biologique et clinique préliminaire du DF1001, une immunothérapie ciblant le HER2 chez les patients atteints d'une tumeur solide avancée.

« Nous avons hâte de présenter les résultats de la phase 1 de notre étude sur le DF1001 à l'ASCO », a déclaré Joseph Eid, MD, président de la recherche et du développement chez Dragonfly Therapeutics. Le DF1001 est un TriNKET immunomodulateur de première classe ciblant HER2 qui stimule l'activation immunitaire dans les tumeurs solides. Le DF1001 est également évalué en combinaison avec le nivolumab ou le nab paclitaxel. Des sites d'essais cliniques sont ouverts aux États-Unis, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04143711).

À propos de DF1001

Le DF1001 est un médicament candidat expérimental de première classe qui cible les cellules tueuses naturelles (NK) et les signaux d'activation des cellules T aux récepteurs NK coactivants, où la costimulation NKG2D et CD16 produit une activation distincte et puissante des cellules NK. Le DF1001 est évalué chez les patients adultes pour le traitement de cancers solides HER2-positifs au stade avancé. Le DF1001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKET de Dragonfly. Il a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles ou qui ne répondent pas adéquatement aux thérapies actuelles. Le DF1001 est le plus avancé d'un pipeline de TriNKETs que Dragonfly est en train de mettre au point pour répondre aux besoins élevés non satisfaits des patients dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. En plus de ses actifs cliniques en propriété exclusive et de multiples actifs dans la clinique avec ses partenaires, Dragonfly possède un important bassin de candidats précliniques en propriété exclusive découverts à l'aide de sa plateforme exclusive et collabore de façon productive avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

Pour en savoir plus :

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne Deconinck | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/4066598/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.