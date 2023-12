L'entreprise annonce le premier patient traité dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/1b évaluant sa nouvelle cytokine IL-2, DF6215, le septième médicament mis au point par Dragonfly à être soumis à des essais cliniques.

WALTHAM, Massachusetts, 6 décembre 2023 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., une entreprise de biotechnologie à l'étape clinique qui met au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui avoir récemment administré son premier patient dans le cadre d'une étude de phase 1/1b sur l'immunothérapie expérimentale IL-2 exclusive de l'entreprise, DF6215, développée pour les patients atteints de tumeurs solides avancées. Le DF6215 est le second canal de cytokines mis au point par Dragonfly pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer avancé et d'autres maladies.

« Le potentiel thérapeutique du DF6215 est particulièrement convaincant », a déclaré le Dr Benedito A. Carneiro, MD, MS, directeur associé de la Division d'hématologie et d'oncologie, directeur du programme de phase I de l'Institut du cancer Lifespan, et codirecteur du Cancer Therapeutics Program du Legorreta Cancer Center de l'Université Brown. « La trousse de données précliniques IL-2 de Dragonfly montre une forte activité antitumorale dans les modèles tumoraux chauds et froids et une fenêtre thérapeutique favorable chez les chiens, sans signe de syndrome de fuite vasculaire ou de syndrome de libération des cytokines - ce qui, selon nous, différencie fortement le DF6215 des médicaments candidats IL-2 historiques ».

« La trousse de données précliniques de Dragonfly sur l'IL-2 est très prometteuse, et nous sommes impatients de démontrer ses effets sur les patients atteints de cancer », a déclaré le Dr Joseph Eid, président de la recherche et du développement chez Dragonfly. « Le DF6215 se différencie fonctionnellement des autres IL-2, car il maintient l'activité alpha, avec une fenêtre thérapeutique élargie par rapport aux autres IL-2, ce qui donne au DF6215 le potentiel de stimuler efficacement l'activité antitumorale chez les patients qui ne sont pas actuellement admissibles aux thérapies actuelles ou qui n'y répondent pas adéquatement. »

Le DF6215 est le septième médicament développé par Dragonfly et le quatrième médicament appartenant à Dragonfly en essai clinique.

« Le lancement d'essais cliniques avec notre deuxième cytokine et le septième médicament candidat mis au point par Dragonfly souligne le rythme auquel notre équipe fait progresser le développement de nouvelles options de traitement importantes pour les patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes, ainsi que l'étendue du portefeuille de produits thérapeutiques novateurs de Dragonfly », a déclaré Bill Haney, chef de la direction et cofondateur de Dragonfly.

La phase 1/1b de l'essai clinique sur le DF6215 de Dragonfly est une première étude ouverte en plusieurs parties chez l'homme visant à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique, l'activité biologique et l'activité clinique du DF6215 chez les patients présentant une tumeur solide avancée (irrécupérable, récurrente ou métastatique). Le DF6215-001 recrute actuellement dans plusieurs sites aux États-Unis, et l'ouverture de sites dans d'autres régions est prévue pour 2024.

Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT06108479).

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouvelles thérapies qui exploitent le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires. En plus d'un ensemble de programmes avancés en essais cliniques, Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qui ont été découverts grâce à sa plateforme exclusive, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Merck, Abbvie, Gilead et Bristol Myers Squibb et visant un large éventail de domaines thérapeutiques.

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.