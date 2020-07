La société annonce que son premier patient a été recruté et dosé dans un essai clinique de phase 1/2 évaluant le DF6002, sa nouvelle cytokine IL12.

WALTHAM, Massachusetts, 21 juillet 2020 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou la « société »), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies innovantes, a annoncé aujourd'hui qu'elle a administré à son premier patient le DF6002, une immunothérapie expérimentale à base d'IL12, dont la société est propriétaire, dans le cadre d'une étude de phase 1/2. L'essai clinique du DF6002 de Dragonfly recrute présentement des patients atteints de tumeurs solides avancées au Lifespan Cancer Institute de l'hôpital de Rhode Island, le principal hôpital d'enseignement de l'université Brown, et d'autres sites devraient ouvrir prochainement. Le DF6002 sera le deuxième médicament de Dragonfly à être administré en clinique après que son DF1001, sa thérapie à base d'activateurs de cellules NK, a fait ses début à l'automne 2019.

« Le potentiel thérapeutique du DF6002 est particulièrement intéressant, » a déclaré le Dr Mario Sznol, membre du conseil consultatif clinique de Dragonfly, professeur de médecine et co-responsable de l'immunologie du cancer au centre de lutte contre le cancer de Yale. « La demi-vie prolongée de l'IL12 de Dragonfly, avec une puissance conservée et des données in vivo remarquables sur les effets anti-tumoraux, pourrait aider à réaliser le potentiel tant attendu de cette cytokine sur un grand nombre de patients cancéreux. »

« L'ensemble de données précliniques de Dragonfly sur l'IL12 est extraordinaire, et nous sommes impatients de démontrer ses effets chez les patients atteints de cancer, » a déclaré le Dr Tyler Jacks, directeur de l'Institut Koch au MIT et président du conseil consultatif scientifique de la société. « Le DF6002 est la première cytokine de Dragonfly et a démontré une efficacité préclinique supérieure à celle de l'IL12 native, combinée à un profil de sécurité préclinique convaincant et à une marge thérapeutique importante. »

Dragonfly Therapeutics a reçu fin mai l'approbation de recherche sur un nouveau médicament pour le DF6002 de la part de l'Agence étasunienne des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). L'essai clinique de phase 1/2 de la société est une première étude ouverte, multi-partie, non randomisée, à doses multiples et croissantes chez l'humain, visant à étudier l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique, l'activité biologique et clinique du DF6002, seul ou en association avec l'inhibition PD-1 chez des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques, suivie d'une expansion dans certaines indications.

Le lancement d'essais cliniques avec notre première cytokine souligne à la fois l'étendue du portefeuille de thérapies innovantes de Dragonfly et la rapidité avec laquelle notre équipe apporte de nouvelles options thérapeutiques importantes aux patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes, » a déclaré Bill Haney, chef de la direction et cofondateur de Dragonfly. « Outre le DF6002, nos collaborations fructueuses pour la mise au point de médicaments pour BMS, Merck et Abbvie, et notre TriNKET DF1001 qui progresse présentement en clinique, nous sommes déjà en course pour présenter notre deuxième TriNKET à la FDA pour approbation en 2021. »

Pour en savoir plus sur l'essai, notamment les critères d'éligibilité, rendez-vous sur : https://clinicaltrials.gov (identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04423029).

À propos du DF6002

Le DF6002, la cytokine IL12 à demi-vie prolongée de Dragonfly, est une immunothérapie expérimentale en cours d'évaluation chez des patients adultes pour le traitement de tumeurs solides avancées. Le DF6002 a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles ou qui ne répondent pas adéquatement aux traitements actuels. Le DF6002 est le plus avancé d'un canal de cytokines que Dragonfly est en train de développer pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer avancé.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifiques pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires. Dragonfly dispose d'un important canal de candidats précliniques en propriété exclusive, découverts grâce à sa plateforme qui progresse vers les applications cliniques, ainsi que des collaborations productives avec BMS, Merck et Abbvie sur un large éventail de maladies.

Pour en savoir plus :

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS DE DRAGONFLY :

Anne Deconinck | [email protected]

Liens connexes

http://www.dragonflytx.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Liens connexes

dragonflytx.com