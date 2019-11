Dragonfly Therapeutics annonce une collaboration avec AbbVie visant les maladies auto-immunes et l'oncologie

Dragonfly se servira de sa plate-forme TriNKET™ afin de mettre au point des médicaments candidats ayant de multiples cibles pour les maladies auto-immunes et l'oncologie. AbbVie recevra des options exclusives pour octroyer sous licence un certain nombre d'immunothérapies fondées sur les « cellules d'attaque naturellement mortelles » (natural killer cell engager) de Dragonfly.

WALTHAM, Massachusetts, 21 novembre 2019 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics (« Dragonfly »), une société biotechnologique mettant au point des immunothérapies novatrices qui tirent parti du système immunitaire inné pour traiter la maladie, et AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique internationale de recherche, annoncent aujourd'hui une collaboration de recherche multicible dont le but est de faire avancer un certain nombre d'immunothérapies innovantes de Dragonfly qui sont fondées sur les « cellules d'attaque naturellement mortelles » et qui visent les maladies auto-immunes et l'oncologie.

La collaboration donne à AbbVie l'option de concéder sous licence exclusive mondiale des droits de propriété intellectuelle pour développer et commercialiser des produits visant des cibles précises et conçus à l'aide de la plate-forme technologique de Dragonfly, TriNKET™.

« AbbVie est déterminée à fournir des options de traitement améliorées à ses patients en investissant dans des plates-formes et des technologies révolutionnaires », déclare Tom Hudson, M. D., vice-président directeur, R et D, et scientifique en chef à AbbVie. « L'équipe de Dragonfly a réalisé des progrès impressionnants dans le développement de sa plate-forme et a démontré le potentiel de sa technologie pour traiter éventuellement une variété de maladies. »

« AbbVie est un chef de file mondial dans le traitement de maladies chroniques à médiation immunitaire et dans la transformation des normes de soins pour les personnes atteintes du cancer », soutient Bill Haney, cofondateur et chef de la direction à Dragonfly. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe d'AbbVie pour faire avancer les nouvelles approches thérapeutiques pour les patients. »

AbbVie versera à Dragonfly un paiement initial, des paiements d'étape selon les réussites futures ainsi que des redevances.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stage clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie, TriNKET™, pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

