L'entreprise annonce que son principal programme d'immunothérapie TriNKETMC DF1001, une thérapie engageant les cellules tueuses naturelles (NK) ciblant la protéine HER2, a obtenu la désignation de médicament orphelin aux États-Unis pour le traitement du cancer de l'œsophage.

WALTHAM, Massachusetts, 10 novembre 2021 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., une entreprise de biotechnologie réalisant des essais cliniques et mettant au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui que le DF1001, une thérapie engageant les cellules tueuses naturelles (NK) ciblant la protéine HER2, dont elle est la propriétaire unique, a obtenu la désignation de médicament orphelin aux États-Unis pour le traitement du cancer de l'œsophage.

On estime que 19 260 nouveaux cas de cancer de l'œsophage seront diagnostiqués cette année et que la maladie pourrait entraîner la mort de plus de 15 500 personnes aux États-Unis en 2021.1 La Food and Drug Administration (FDA) accorde des désignations de médicaments orphelins aux médicaments destinés au traitement, au diagnostic ou à la prévention de maladies ou de troubles rares qui touchent moins de 200 000 personnes aux États-Unis. HER2 est exprimé dans un grand sous-ensemble de cancers de l'œsophage, même chez les patients sans amplification d'erbb2.

Un essai clinique de phase 1/2 en cours pour le DF1001 TriNKET est une première étude sur l'être humain qui explore l'innocuité, la tolérance et l'activité biologique et clinique préliminaire du DF1001. Dragonfly a traité 40 patients avec le DF1001, sans aucune toxicité limitant la dose à ce jour. Des sites d'essais cliniques sont ouverts aux États-Unis, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (identificateur ClinicalTrials.gov : NCT04143711).

Cancer de l'œsophage

Le cancer de l'œsophage est relativement rare et représente 1 % de tous les nouveaux cas de cancer aux États-Unis. Le cancer de l'œsophage est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes et constitue la sixième cause de décès lié au cancer dans le monde3. Aux États-Unis, l'adénocarcinome œsophagien est plus courant que le carcinome spinocellulaire, et son incidence a augmenté plus rapidement que toute autre tumeur maligne dans de nombreux pays occidentaux. Les options de traitement actuelles comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et la thérapie ciblée (ainsi que leurs combinaisons), selon le stade et le type de la maladie4. Malgré les stratégies de traitement multimodales, la survie demeure décevante, avec un taux de survie à cinq ans de 47 % pour une maladie localisée. Lorsque la maladie s'est propagée aux tissus ou aux organes environnants et/ou aux ganglions lymphatiques, le taux de survie à cinq ans ne représente que 25 %, et en cas de propagation à des parties éloignées, le pronostic est particulièrement mauvais avec un taux de survie de seulement 5 %. Environ une personne sur cinq atteinte d'un cancer de l'œsophage présente une augmentation de la protéine HER2 à la surface de ses cellules, ce que l'on appelle les cancers HER2-positifs.

À propos de DF1001

Le DF1001 est un médicament candidat expérimental de première classe qui cible les cellules tueuses naturelles (NK) et les signaux d'activation des cellules T aux récepteurs spécifiques des cellules cancéreuses. Le DF1001 est évalué chez les patients adultes pour le traitement de cancers solides HER2-positifs au stade avancé. DF1001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKETMC de Dragonfly. Le DF1001 a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles aux thérapies actuelles ou qui n'y répondent pas adéquatement. DF1001 est le médicament candidat le plus avancé d'un pipeline de TriNKETsMC que Dragonfly est en train de mettre au point pour répondre aux besoins élevés non satisfaits des patients dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

À propos de la plateforme TriNKETMC de Dragonfly

La plateforme TriNKETMC de Dragonfly est la base d'un portefeuille de nouvelles thérapies qui sont conçues pour exploiter les cellules tueuses naturelles et d'autres cellules du système immunitaire inné qui peuvent tuer directement les types de cellules favorisant la maladie et fournir une fenêtre thérapeutique unique au-delà des thérapies actuelles pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires chroniques.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique réalisant des essais cliniques qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle technologie pour mobiliser les défenses immunitaires naturelles afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. Dragonfly a un vaste éventail de produits à l'étude, au stade préclinique, en propriété exclusive, découverts grâce à sa plateforme privée, lesquels se rapprochent des essais cliniques. Elle a établi des collaborations fructueuses avec Bristol Myers Squibb, Merck et Abbvie parmi une grande variété de domaines thérapeutiques.

Pour en savoir plus :

http://www.dragonflytx.com/

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne Deconinck | [email protected]

Références

American Cancer Society. Esophagus Cancer : About Esophagus Cancer. Accessible à l'adresse suivante : https://www.cancer.org/cancer/esophagus-cancer/about/key-statistics.html SEER Cancer Stat Facts : Esophageal Cancer. National Cancer Institute. Bethesda , MD 2021. Accessible à l'adresse suivante : https://seer.cancer.gov/statfacts/html/esoph.html Esophageal Cancer : An Updated Surveillance Epidemiology and End Results Database Analysis. World J Oncology. Then et coll., v11(2). 2020 Mayo Clinical Health Information : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-cancer/diagnosis-treatment/drc-20356090

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Liens connexes

dragonflytx.com