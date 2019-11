Dragonfly Therapeutics annonce que Celgene a opté pour un troisième candidat-médicament immuno-thérapeutique TriNKET™

Dragonfly recevra un paiement de 12 millions de dollars pour l'acquisition d'une licence et est admissible à l'obtention d'éventuels paiements d'étape et redevances sur les ventes nettes.

WALTHAM, Massachusetts, 13 novembre 2019 /CNW/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou l'« entreprise »), a aujourd'hui annoncé avoir breveté un autre médicament immuno-thérapeutique TriNKET™ pour Celgene Corporation et ses filiales (« Celgene »). L'annonce d'aujourd'hui marque la troisième participation de Celgene depuis que les sociétés ont annoncé une collaboration axée sur les tumeurs hématologiques malignes en juin 2017, et fait suite à l'annonce par Dragonfly, en décembre 2018, de la participation de Celgene aux deux premiers candidats médicaments immuno-thérapeutiques TriNKET™.

« Nous continuons d'être impressionnés par la qualité des candidats développés à l'aide de la technologie TriNKET™ de Dragonfly », a déclaré Rupert Vessey, FRCP DPhil, président de la recherche et du développement précoce pour Celgene Corporation. « Depuis que nous avons opté pour les deux premiers candidats de Dragonfly en 2018, nous avons eu la possibilité d'évaluer plus avant les médicaments candidats TriNKET™ de Dragonfly et nous continuons de juger encourageantes les options thérapeutiques potentielles qu'ils offrent aux patients atteints de cancer en exploitant la puissance des cellules NK ».

« Nous sommes satisfaits du rythme de nos efforts de développement et de la validation supplémentaire de notre plateforme que représentent ces décisions d'adoption par Celgene », a déclaré Bill Haney, PDG de Dragonfly. « Au fur et à mesure que nous faisons progresser nos propres programmes, y compris notre actif au stade clinique DF-1001, nous attendons avec impatience de voir la progression continue de nos programmes partenaires. Nous cherchons en effet à offrir de nouvelles options potentielles de traitement immuno-oncologique aux patients atteints de cancer. »

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa technologie novatrice TriNKET™ pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements anticancéreux révolutionnaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter :

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc.

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS DRAGONFLY :

Anne E. Deconinck | anne@dragonflytx.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Related Links

http://www.dragonflytx.com