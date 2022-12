Dragonfly a également annoncé cette semaine que son premier TriNKET, le DF1001 ciblant la protéine HER2, est entré en phase 2. Lors de son étude de phase 1, le DF1001 a été bien toléré et a montré une réponse clinique encourageante, avec une réduction de la charge tumorale dans plusieurs types de tumeurs, y compris chez les patients atteints d'un cancer HER2-faible lourdement prétraités.

WALTHAM, Massachusetts, 9 décembre 2022 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou l'entreprise), une entreprise biotechnologique d'essais en phase clinique qui met au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui la première dose administrée à un patient dans le cadre d'une étude de phase 1/2 portant sur le TriNKET, un médicament exclusif de l'entreprise qui cible le gène EGFR.

Le DF9001 est le sixième médicament mis au point par Dragonfly à faire l'objet d'essais cliniques. Le premier TriNKET de l'entreprise, le DF1001, est entré dans les essais de phase 2 ce mois-ci après avoir été bien toléré à la phase 1, avec des réponses cliniques encourageantes, notamment en montrant des réductions de la charge tumorale dans plusieurs types de tumeurs, y compris chez les patients atteints d'un cancer HER2-faible et lourdement prétraités.

« Compte tenu de notre expérience positive au cours des deux dernières années avec le TriNKET DF1001 de Dragonfly ciblant la protéine HER2, nous sommes heureux de commencer à offrir à des patients atteints d'un ensemble encore plus large de cancers à tumeurs solides ce nouveau traitement ciblant le gène EGFR », a déclaré Howard P. Safran, chef du département d'hématologie/oncologie au Lifespan Cancer Institute et directeur médical du groupe d'oncologie de la Brown University. « Nous voyons une occasion pour la prochaine génération de thérapies d'oncologie immunitaire à base de cellules NK de Dragonfly de s'attaquer directement aux cancers à tumeurs solides, de recruter des cellules T dans des environnements tumoraux froids et d'offrir un indice thérapeutique élargi - aidant ainsi les patients qui ont actuellement très peu d'autres options thérapeutiques. »

« Le lancement d'essais cliniques avec le sixième candidat-médicament mis au point par Dragonfly démontre à quel point nous et nos partenaires pharmaceutiques offrons aux patients atteints de cancer de nouvelles options de traitement essentielles », a déclaré Jean-Marie Cuillerot, médecin en chef de Dragonfly.

L'essai clinique DF9001 de phase 1/2 de Dragonfly Therapeutics est la première étude clinique en phase humaine, multipartite, ouverte, non randomisée, à doses multiples ascendantes pour étudier l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique, l'activité biologique et clinique du DF9001 seul et en combinaison avec un inhibiteur du point de contrôle anti-PD-1 chez les patients qui ont une tumeur solide au stade avancé ou métastatique, suivi d'une expansion dans certaines indications, y compris le carcinome spinocellulaire de la tête et du cou (HNSCC), le cancer colorectal (CCR) et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT05597839).

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qu'elle a découverts grâce à sa plateforme exclusive, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Merck, Abbvie, Gilead et Bristol Myers Squibb et visant un large éventail de domaines thérapeutiques.

