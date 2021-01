Dragonfly recevra un paiement pour la première option d'adhésion exercée par AbbVie dans le cadre d'une collaboration multicibles lancée il y a un peu plus d'un an.

WALTHAM, Massachusetts, 12 janvier 2021 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics (« Dragonfly »), une société biopharmaceutique qui développe de nouvelles immunothérapies qui exploitent le système immunitaire inné pour traiter les maladies, a annoncé aujourd'hui qu'AbbVie (NYSE : ABBV), a protégé par une licence son premier candidat-médicament TriNKETMC de Dragonfly, dans le cadre d'une collaboration multicibles lancée en novembre 2019 dans le but de faire progresser un certain nombre de nouvelles immunothérapies à base de cellules NK de Dragonfly dans le cas d'indications oncologiques et de maladies auto-immunes.

« AbbVie est déterminée à offrir des options de traitement améliorées à ses patients, a déclaré Tom Hudson, M.D., vice-président principal, Recherche et développement et directeur scientifique à AbbVie. « Notre collaboration avec Dragonfly a été remarquable. En travaillant ensemble, nos équipes ont accompli des progrès rapides pour développer ce premier médicament candidat TriNKET en un temps record. »

« AbbVie est un chef de file mondial dans le traitement des maladies d'origine immunologique, a déclaré Bill Haney, cofondateur et chef de la direction de Dragonfly. Il s'agit d'un partenaire formidable, et cette option d'adhésion exercée par AbbVie si peu de temps après le lancement de notre collaboration est un grand vote de confiance. Nous sommes impatients de poursuivre nos succès et nos progrès rapides en collaboration avec l'équipe d'AbbVie pour faire progresser de nouvelles options de traitement pour les patients. »

Cette option d'adhésion donne à AbbVie les droits de propriété intellectuelle exclusifs à l'échelle mondiale visant le développement et la commercialisation de produits destinés à cette première cible spécifique mis au point à l'aide de la plateforme technologique TriNKETMC de Dragonfly. Dragonfly recevra un paiement relatif à l'option d'adhésion, ainsi que des redevances et des paiements découlant de potentielles étapes de développement futures provenant de la vente de médicaments candidats mis en marché.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

Pour en savoir plus, consultez les sites suivants :

www.dragonflytx.com.

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS DE DRAGONFLY :

Anne Deconinck | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Liens connexes

dragonflytx.com