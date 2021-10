La société annonce l'octroi d'une licence par Bristol Myers Squibb pour son sixième médicament. Les premiers patients ont été inscrits à des essais cliniques de phase 1 visant à évaluer ses thérapies CC-96191 et CC-92328 destinées à activer les cellules tueuses naturelles chez les patients atteints de cancers hématologiques, et ont reçu des doses. Dragonfly reçoit 28 millions de dollars en paiements combinés pour franchir ces trois étapes et pourrait recevoir d'autres paiements et des redevances sur les ventes nettes.

WALTHAM, Massachusetts, 19 octobre 2021 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly »), une entreprise de biotechnologie réalisant des essais cliniques et mettant au point de nouvelles immunothérapies, annonce aujourd'hui l'obtention d'une licence de Bristol Myers Squibb pour un cinquième médicament d'immunothérapie utilisant la technologie TriNKETMC, ce qui porte à six le nombre total de médicaments pour lesquels une licence a été accordée par Bristol Myers Squibb, dont la nouvelle cytokine IL-12 DF6002/BMS-986415 de Dragonfly. Depuis leur première collaboration en 2017, qui était axée sur les cancers hématologiques, les entreprises ont signé deux autres ententes de collaboration, ce qui englobe les cibles en oncologie et en neuro-inflammation.

Dragonfly a également annoncé que les premiers patients ont reçu des doses dans le cadre des essais cliniques de phase 1 sur les immunothérapies expérimentales CC-96191 et CC-92328, pour lesquelles des licences ont été concédées à Bristol Myers Squibb. Après le DF1001, thérapie détenue en exclusivité par Dragonfly qui vise à activer les cellules tueuses naturelles ciblant la protéine HER2, les deuxième et troisième médicaments candidats utilisant la technologie TriNKETMC passent à l'étape des essais cliniques, de même que la protéine de fusion IL12-Fc DF6002/BMS-986415.

« Nous croyons que cette décision récente de Bristol Myers Squibb valide davantage notre plateforme de découverte de médicaments, a déclaré Bill Haney, chef de la direction de Dragonfly. Nous sommes aussi ravis que Bristol Myers Squibb ait mis à la disposition de ses premiers patients nos thérapies conjointes visant à activer les cellules tueuses naturelles. Les essais cliniques en cours sur ces quatre médicaments mis au point par Dragonfly, y compris notre première cytokine, soulignent l'ampleur du portefeuille thérapeutique novateur de Dragonfly et le rythme auquel notre équipe apporte de nouvelles options de traitement importantes aux patients atteints d'un cancer et d'une maladie auto-immune. »

L'essai clinique de phase 1 sur le CC-96191 utilisant la technologie TriNKETMC est une première étude chez l'être humain de l'innocuité, de la tolérance ainsi que de l'activité biologique et clinique préliminaire du CC-96191, à titre de monothérapie chez les patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë récurrente ou réfractaire (LAM R/R). Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (identificateur ClinicalTrials.gov : NCT04789655).

L'essai clinique de phase 1 sur CC-92328 est une première étude menée chez l'être humain sur l'innocuité, la tolérance et l'activité biologique et clinique préliminaire du CC-92328, à titre de monothérapie chez les patients atteints d'un myélome multiple récurrent et/ou réfractaire (MM R/R). Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (identificateur ClinicalTrials.gov : NCT04975399).

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique réalisant des essais cliniques qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle technologie pour mobiliser les défenses immunitaires naturelles afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. Dragonfly a un vaste éventail de produits à l'étude, au stade préclinique, en propriété exclusive, découverts grâce à sa plateforme privée, lesquels se rapprochent des essais cliniques. Elle a établi des collaborations fructueuses avec Bristol Myers Squibb, Merck et Abbvie parmi une grande variété de domaines thérapeutiques.

Pour en savoir plus :

www.dragonflytx.com .

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./ https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne Deconinck | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Liens connexes

dragonflytx.com