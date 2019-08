Dragonfly Therapeutics ajoute un pionnier mondial de l'immunothérapie anticancéreuse à son conseil consultatif scientifique

Le Dr Alan Korman, réputé pour son travail qui a mené à la mise au point des premiers traitements anticancéreux inhibiteurs de points de contrôle approuvés, se joint à l'équipe scientifique de la société Dragonfly.

WALTHAM, Massachusetts, 6 août 2019 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics Inc. (« Dragonfly ») a annoncé aujourd'hui l'ajout du Dr Alan Korman, pionnier mondial de l'immunothérapie anticancéreuse, à son conseil consultatif scientifique. Les travaux réputés du Dr Korman réalisés chez BMS et Medarex ont mené à la conception de deux des premiers médicaments d'immunothérapie anticancéreuse approuvés, l'ipilimumab (anti-CTLA-4) et le nivolumab (anti-PD-1) et leur combinaison, une avancée qui a constitué une percée majeure pour le traitement du cancer chez les patients du monde entier.

Le Dr Korman se joint à l'équipe scientifique de Dragonfly pour développer la nouvelle technologie TriNKETMC ( Tri -specific NK cell E ngager T herapy) qui exploite le système immunitaire inné de l'organisme afin de concevoir des traitements grandement améliorés pour les patients atteints de cancer hématologique et de tumeurs solides.

« Alan est un pionnier dans le domaine de l'immuno-oncologie et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de direction scientifique », a déclaré Bill Haney, cofondateur et chef de la direction de Dragonfly Therapeutics.

« En tant que l'un des premiers immunologistes à voir le caractère prometteur de l'immunothérapie anticancéreuse et à avoir joué un rôle central dans la conception des premiers médicaments inhibiteurs de points de contrôle, le sentiment d'urgence et l'efficacité d'Alan nous aideront dans la conception de la prochaine génération d'immunothérapies anticancéreuses », a déclaré le Dr Tyler Jacks, cofondateur de Dragonfly et directeur du Koch Institute du Massachusetts Institute of Technology (MIT). « Nous sommes ravis de travailler avec le Dr Korman sur les nouvelles thérapies TriNKET de Dragonfly, car celles-ci pourraient offrir aux patients une fenêtre d'innocuité et une efficacité nettement supérieures pour le traitement des différents types de tumeurs difficiles. »

Le Dr Alan Korman est un pionnier mondial dans la mise au point d'immunothérapies anticancéreuses. En tant que vice-président du département responsable des découvertes en immuno-oncologie chez Bristol-Myers Squibb (BMS), il a dirigé la conception de produits biologiques pour l'immunothérapie tumorale. Avant de travailler pour BMS, le Dr Korman a occupé divers postes chez Medarex. Son mandat chez BMS et Medarex a mené à la mise au point de deux médicaments approuvés en oncologie, l'ipilimumab (anti-CTLA-4) et le nivolumab (anti-PD-1) et leur combinaison, qui ont mené à la mise sur pied de l'approche utilisant les inhibiteurs de points de contrôle. Le Dr Korman a obtenu un doctorat en biologie cellulaire et du développement de l'Université Harvard et a été Whitehead Fellow au Whitehead Institute du MIT. Il a également été scientifique à l'Institut Pasteur avant de passer au secteur de la biotechnologie. Il a joué au poker à l'occasion au fil des ans, notamment avec Bill Haney et Tyler Jacks.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics s'engage à découvrir, mettre au point et commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie TriNKETMC pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin d'offrir aux patients des traitements anticancéreux révolutionnaires.

