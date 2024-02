Trodelvy et HER-2 TriNKET seront combinés pour le cancer du sein métastatique (mBC) et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

WALTHAM, Massachusetts, 15 février 2024 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., une entreprise de biotechnologie à l'étape clinique qui met au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration clinique conçue pour évaluer et combiner le DF1001, un agent d'engagement immunitaire HER-2 développé grâce à la plateforme technologique TriNKET de Dragonfly et son principal actif clinique, et Trodelvy, un conjugué anticorps-médicament (CAM) axé sur la Trop-2 pour le cancer du sein métastatique (mBC) et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

« Le DF1001 est le premier de huit médicaments mis au point par Dragonfly dans la clinique et a démontré des avantages cliniques pour le mBC, le CPNPC et le cancer colorectal (CCR) dans une population hétérogène de phase 1, avec 22 % de répondants du programme RECIST et 39 % d'avantages cliniques chez les patients du mBC à des doses actives, sans toxicité limitant la dose (TLD), même dans une population fortement prétraitée », a déclaré Joseph Eid, président de la R-D de Dragonfly. « Il a été démontré qu'il est bien toléré à toutes les doses de la phase 1 de l'étude en tant que monothérapie, et que l'activité pharmacodynamique a été démontrée dans 28 biopsies appariées sur 42 (67 %) de 0,5 à 15 mg/kg. où l'augmentation de l'infiltration des cellules CD8 et NK a été observée conformément aux modèles précliniques et appuyant le protocole d'entente immunomodulateur de TriNKET. Nos travaux précliniques ont montré l'effet combinatoire puissant de TriNKEts avec les CAM, et ont mis en évidence les avantages potentiels pour les patients de l'utilisation de Trodelvy de Gilead en combinaison avec le DF1001. »

« Nous sommes ravis de renforcer davantage notre partenariat avec Gilead en lançant cette nouvelle collaboration clinique, a déclaré Bill Haney, directeur général et cofondateur de Dragonfly. « Dragonfly a des données précliniques prometteuses qui soulignent le potentiel d'efficacité synergique lorsque DF1001 est combiné avec Trodelvy dans le mBC et le CPNPC. Nous sommes ravis de travailler avec nos collègues de Gilead pour offrir cette combinaison aux patients dans le besoin. »

Dragonfly aura le contrôle opérationnel de l'étude et les premiers patients devraient recevoir cette combinaison au deuxième trimestre de 2024. Des sites d'essais cliniques sont actuellement ouverts aux États-Unis, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. D'autres sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique ouvriront en 2024. Des renseignements supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (identificateur ClinicalTrials.gov : NCT04143711).

À propos de DF1001

Le DF1001 est un médicament candidat expérimental de première classe qui cible les cellules tueuses naturelles (NK) et les signaux d'activation des cellules T aux récepteurs NK coactivants, où la costimulation NKG2D et CD16 produit une activation distincte et puissante des cellules NK. Le DF1001 est évalué chez les patients adultes pour le traitement de cancers solides HER-2-positifs au stade avancé. Le DF1001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKET de Dragonfly. Il a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles ou qui ne répondent pas adéquatement aux thérapies actuelles. Le DF1001 est le plus avancé d'un pipeline de TriNKETs que Dragonfly est en train de mettre au point pour répondre aux besoins élevés non satisfaits des patients dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouvelles thérapies qui exploitent le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires. En plus d'un ensemble de programmes avancés en essais cliniques, Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qui ont été découverts grâce à sa plateforme exclusive, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead et Merck et visant un large éventail de domaines thérapeutiques.

