Il s'agit du huitième médicament à utiliser la plateforme de Dragonfly, et du sixième TriNKET® à faire l'objet d'essais cliniques.

WALTHAM, Mass., 5 mars 2024 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., une entreprise de biotechnologie de stade clinique qui met au point de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui la réception d'un paiement d'étape à la suite de la prise de dose du premier patient dans un essai clinique mené par AbbVie (NYSE : ABBV) pour évaluer ABBV-303, une tumeur solide ciblant TriNKET®.

ABBV-303, un médicament expérimental en cours de développement pour le traitement de tumeurs solides, est le huitième médicament à utiliser la technologie de la plateforme de Dragonfly pour la phase clinique, et le premier médicament candidat TriNKET® sous licence d'AbbVie à entrer en phase clinique. L'essai clinique de phase 1, mené par AbbVie, évalue l'ABBV-303 seul et en combinaison avec le budigalimab d'AbbVie (ABBV-181), dans des tumeurs solides.

« Nous sommes ravis qu'AbbVie ait fait progresser l'ABBV-303 jusqu'à la phase clinique, a déclaré Bill Haney, chef de la direction et cofondateur de Dragonfly. AbbVie est un chef de file mondial dans la mise au point de traitements novateurs pour certaines des maladies les plus complexes, ainsi qu'un partenaire formidable. Nous sommes impatients de poursuivre nos succès et nos progrès rapides en collaboration avec l'équipe d'AbbVie pour faire progresser de nouvelles options de traitement potentielles pour les patients. »

Des renseignements supplémentaires sur l'essai de phase 1 M24-122, y compris les critères d'admissibilité, se trouvent à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT06158958).

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique de phase clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouvelles thérapies qui utilisent le système immunitaire du corps pour apporter des traitements révolutionnaires aux patients. En plus d'un ensemble de programmes avancés de phase clinique, Dragonfly dispose d'un bassin de médicaments candidats précliniques qu'elle détient en propriété exclusive et qui ont été découverts à l'aide de ses plateformes exclusives qui progressent vers la phase clinique, ainsi que de collaborations productives avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines de la maladie.

