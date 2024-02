NEW YORK, le 8 févr. 2024 /CNW/ - DRA Advisors, une entreprise établie à New York, a recueilli 2,28 milliards de dollars dans le cadre de sa plus récente série de fonds phares, DRA Growth & Income Fund XI (« DRA XI »), au-delà de sa cible initiale. DRA XI a tenu une première ronde de financement en novembre 2022 et une dernière en octobre 2023. DRA XI est le fonds le plus important de DRA en 38 ans. À l'instar de ses prédécesseurs, le fonds DRA XI continuera de cibler les occasions de créer une valeur ajoutée dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie, des logements multifamiliaux, des sciences de la vie et des immeubles de bureau au sein de la zone continentale des États-Unis.

Le fonds DRA XI a attiré plus de 60 investisseurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Plus de 80 % des engagements du fonds provenaient des investisseurs actuels de DRA, qui sont représentés par des fonds de dotation, des fondations, des compagnies d'assurance, des fonds souverains et des fonds de retraite publiques et d'entreprises.

« Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une base d'investisseurs qui continuent de croire en notre équipe, en notre stratégie et en notre capacité de déployer des capitaux », a déclaré David Luski, président et cofondateur de DRA.

Le DRA XI se concentre uniquement sur les placements immobiliers à valeur ajoutée aux États-Unis. Le fonds a déjà investi environ 15 % de son capital dans dix placements distincts, et dans des actifs des secteurs de l'industrie, du commerce de détail et des logements multifamiliaux.

« Nous avons une période d'acquisition de trois ans », a déclaré Matt Shore, directeur des placements de DRA. « Pendant cette période, nous nous attendons à profiter de nombreuses occasions intéressantes de tirer parti de situations difficiles et de vendeurs motivés. »

À propos de DRA

DRA Advisors LLC est un conseiller en placements agréé de New York qui compte environ 95 employés spécialisés dans les services de gestion de placements immobiliers pour les investisseurs institutionnels et privés, y compris les fonds de pension, les fonds de dotation universitaires, les fonds souverains, les fondations et les compagnies d'assurance. Depuis sa fondation en 1986, DRA a ouvert des bureaux à Miami et à San Francisco, tout en faisant l'acquisition de biens immobiliers d'une valeur d'environ 39 milliards de dollars. Les acquisitions comprennent 94 millions de pieds carrés d'immeubles industriels, 65 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux, 87 millions de pieds carrés de commerces de détail et 85 000 logements multifamiliaux. En date du 30 septembre 2023, DRA gérait des actifs bruts de 13,2 milliards de dollars. http://draadvisors.com

