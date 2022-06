Dr Jean-François Henry, chiropraticien, tire sa révérence après trois mandats à titre de président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après 7 ans de bons et loyaux services, Dr Jean-François Henry termine aujourd'hui son troisième et dernier mandat à titre de président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ).

Au cours de ces 7 années, Dr Jean-François Henry a donné le meilleur de lui-même et a fait preuve d'une rigueur exemplaire afin de faire avancer les dossiers de l'OCQ, et ce, sans perdre de vue la mission première de l'Ordre, soit la protection du public. De plus, Dr Henry s'est fait un devoir de faire rayonner la chiropratique auprès des dirigeants du système professionnel et auprès de la population, contribuant ainsi à l'évolution des perceptions envers la profession.

Une notoriété sans précédent

Selon Dr Henry : « Avec le recul, j'admets éprouver un grand sentiment de fierté du travail accompli et je crois sincèrement que la profession est dans une posture inégalée depuis 25 ans. À l'aube d'une refondation de notre système de santé annoncée par notre gouvernement, la profession chiropratique est prête à faire le grand saut, à contribuer encore davantage, parce que la profession jouit d'une bonne notoriété et d'une crédibilité sans précédent. Elle est maintenant considérée comme une solution dans l'offre des soins de santé. La chiropratique n'est plus dans l'angle mort, mais sur le radar! »

Le vice-président de l'Ordre, Dr Philippe Larivière, chiropraticien, renchérit : « Le Dr Henry peut être fier de ses réalisations en tant que président, puisque sous sa gouverne l'Ordre a mené un chantier majeur de modernisation de ses mécanismes de protection du public, ce qui a certainement contribué à l'importante hausse du niveau de confiance des Québécois envers les chiropraticiens. Par ailleurs, sur une note plus personnelle, ce fut un réel plaisir et un privilège de travailler avec lui. »

Une modernisation de la loi qui se fait attendre malgré une profession qui évolue

Même si la refonte de la Loi sur la chiropratique, qui date de 1973, n'a toujours pas été déposée au Conseil des ministres, le Dr Henry et l'OCQ ont continué à développer des avenues professionnelles en permettant de nouvelles activités dans le champ de pratique des chiropraticiens. La prescription d'examens d'imagerie médicale et d'orthèses, qui seront bientôt possibles, en sont des exemples concrets. L'accès au Dossier Santé Québec par les chiropraticiens constitue également une autre percée intéressante.

Un avenir prometteur

« Vous avez été nombreux à me témoigner votre appréciation au cours de mes trois mandats à la présidence de l'OCQ. Ces encouragements, tout comme les critiques, m'auront permis de m'améliorer dans mes fonctions et en tant qu'être humain. Je les ai toujours reçus avec une grande ouverture et de manière constructive. Je vous remercie chaleureusement pour m'avoir fait confiance. Je pars la tête haute et plus que jamais confiant envers l'avenir. Je souhaite beaucoup de succès à mon nouveau président, Dr Philippe Larivière, ainsi qu'à son équipe d'administrateurs. Nul doute dans mon esprit qu'ils sauront poursuivre le travail avec brio, » conclut Dr Henry.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ)

L'OCQ est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision, c'est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

