Dr David Hon, fondateur de DAHON : L'évolution d'un physicien devenu père des vélos pliants modernes

OLNEY, Illinois, le 12 juin 2023 /CNW/ - Chef de la direction de la marque de vélos pliants DAHON, le Dr David Hon, un pionnier de l'industrie du vélo pliant, a mis au point une technologie brevetée appelée « Deltec » pour tous les nouveaux vélos DAHON cette année. Cette technologie brevetée a fait ses preuves grâce à des essais intensifs à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'à des analyses de données sur les déplacements. La technologie Deltec donne aux vélos DAHON une puissance et une vitesse inégalées, dépassant les performances des vélos de montagne et de route conventionnels disponibles sur le marché.

Dr David Hon (PRNewsfoto/DAHON North America, Inc.) Photo de groupe des représentants à la Conférence internationale des distributeurs DAHON en 2014 (PRNewsfoto/DAHON North America, Inc.)

Au cours de l'année, le Dr Hon prévoit également de publier quatre articles universitaires qui jetteront de la lumière sur la fonctionnalité et les solutions de sécurité des divers types de vélos. Ces publications sont sur le point de devenir de précieuses références dans l'industrie, contribuant à l'avancement de la technologie du cyclisme.

En particulier, la recherche révolutionnaire menée il y a plusieurs décennies par le Dr Hon a joué un rôle important dans la récente percée majeure réalisée par le département de l'Énergie des États-Unis dans le domaine de la fusion nucléaire. Pour la première fois, des scientifiques ont réalisé un gain net d'énergie dans les réactions de fusion nucléaire, et l'une des principales technologies à l'origine de ce jalon résulte de travaux antérieurs du Dr Hon.

Pendant de nombreuses années, il s'est consacré à la recherche d'un équilibre parfait entre le changement et la constance, des percées révolutionnaires dans le domaine de la fusion nucléaire à la transformation des vélos pliants pour en faire des modes de transport vraiment conviviaux et pratiques.

Engagé envers les déplacements écologiques, à la poursuite d'un changement de vie

En 1972, le Dr Hon s'est joint à Hughes Aircraft, une entreprise de technologie aérospatiale de calibre mondial établie aux États-Unis, où il a joué un rôle central dans les premiers travaux de R-D sur les lasers tactiques. Au cours de la course spatiale des années 1970, il est devenu un chef de file très respecté dans le domaine de la technologie laser. Le Laser Handbook, cosigné par le Dr Hon, a eu un impact important sur l'industrie et est devenu une référence pour la communauté scientifique. Ses réalisations de recherche exceptionnelles lui ont valu de nombreuses invitations à présenter des conférences à l'Académie chinoise des sciences.

En 1975, au milieu d'une grave crise pétrolière, le besoin pressant de solutions de transport urbain plus efficaces est devenu évident, incitant à réduire la dépendance à l'égard des automobiles. Reconnaissant le potentiel futur des déplacements durables, le Dr Hon a entrepris une mission de transformation visant à révolutionner le transport en commun. Il a commencé à mener des recherches approfondies sur des façons plus pratiques de transporter des vélos. Tout en conservant son emploi principal, il a consacré sept années de recherches approfondies à l'amélioration de la commodité du transport à vélo. Le Dr Hon s'est concentré sur l'amélioration des vélos pliants existants, en remplaçant leur conception autrefois encombrante par une solution plus conviviale. Il a méticuleusement optimisé cinq aspects essentiels des vélos pliants : la manœuvrabilité, la pliabilité, la légèreté, la sécurité et l'économie. Cette recherche incessante de l'excellence lui a permis de maximiser leur potentiel, tout en atteignant un équilibre harmonieux entre ces éléments cruciaux.

En 1982, le Dr Hon a présenté au monde le premier vélo pliant DAHON, servant de prototype pour la majorité des vélos pliants contemporains. Il s'est courageusement éloigné de sa carrière florissante d'ingénieur aéronautique et de physicien chevronné lorsqu'il est arrivé au milieu de sa vie. Fermement axé sur l'amélioration de la société, il s'est engagé sur une nouvelle voie, animé par la conviction que ses efforts contribueraient au bien commun.

Par la suite, le Dr Hon s'est fait connaître sous le nom de Père des vélos pliants modernes, passant de physicien à promoteur passionné des déplacements à faibles émissions de carbone et ardent défenseur de l'environnement.

En 2008, DAHON a franchi une étape importante en obtenant la reconnaissance du Guinness World Records comme le plus grand producteur mondial de vélos pliants, avec une production annuelle de plus de 500 000 unités.

Le goulot d'étranglement du développement favorise la transition vers l'innovation collaborative

Au cours des quatre dernières décennies, DAHON, sous le leadership visionnaire du Dr Hon, a poursuivi sans relâche sa mission qui consiste à offrir des produits et des services inégalés aux clients, tout en maintenant un dévouement inébranlable à l'égard de l'innovation. Depuis ses origines modestes, DAHON est devenu un chef de file de l'industrie sur le plan des ventes, consolidant ainsi sa réputation de marque mondialement reconnue dans le domaine des vélos produits en série. Avec ses filiales et ses installations de fabrication établies stratégiquement dans divers pays, DAHON a cultivé une formidable présence internationale, incarnant son engagement à répondre aux besoins d'un marché mondial diversifié.

Les vélos pliants de DAHON ont connu un succès remarquable avec une production et des ventes robustes, attirant l'attention du public. Néanmoins, l'établissement d'une entreprise est ardu, et son maintien présente des défis encore plus grands. L'un des défis était la protection inadéquate des droits de propriété intellectuelle (DPI), ce qui a amené de nombreux concurrents à s'approprier illégalement la technologie brevetée de DAHON. Cela a donné lieu à une avalanche de vélos pliants contrefaits et non conformes aux normes sur le marché, ce qui a eu des répercussions importantes sur les activités mondiales de DAHON. Face à ce goulot d'étranglement en matière de développement, DAHON a dû prendre une décision déterminante, celle de s'engager dans une longue lutte contre la violation ou de poursuivre des percées révolutionnaires.

Alors que la Chine continue de mettre davantage l'accent sur la protection des DPI, le Dr Hon a mis en œuvre une stratégie de partage de technologies et de marketing à deux marques en 2019, qui permet aux pairs de l'industrie d'utiliser des DPI largement reconnus ou dignes de confiance. Grâce à cette approche, DAHON a établi jusqu'à maintenant des partenariats stables avec plus de 40 fabricants de vélos de renommée nationale et internationale, leur offrant un large éventail de composantes clés de haute technologie. L'effort de collaboration permet aux fabricants de rationaliser leurs processus de développement de la marque, d'optimiser l'affectation des ressources et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. La vision entrepreneuriale du Dr Hon se reflète dans son engagement inébranlable à bâtir une entreprise axée sur l'innovation et à favoriser la croissance de l'industrie grâce au partage des ressources.

En 2023, une ère d'avant-garde pour les vélos pliants à barre unique verra le jour, alors que la populaire marque de vélos équipera tous les nouveaux modèles de la technologie de pointe Deltec. Le modèle révolutionnaire Deltec rehausse la solidité et la rigidité du cadre, offrant une performance inégalée. Cette supériorité a été clairement démontrée pendant la course de vitesse lors du China Cycle de cette année à Shanghai, où les vélos équipés de la technologie Deltec ont dépassé les modèles équipés de grandes roues. Bien que l'intégration de la technologie Deltec puisse entraîner une augmentation des coûts de production et une réduction des marges bénéficiaires, elle contribue à maintenir la position de leader de la marque sur le marché en se concentrant sur la différenciation des produits et l'amélioration continue.

Grâce à l'accent accru mis par le gouvernement chinois sur la protection des DPI, la technologie de pliage innovante de DAHON bénéficie de mesures de protection efficaces. Dirigée par le Dr Hon, l'équipe de R-D de l'entreprise a obtenu plus de 500 brevets pour vélos sur les marchés nationaux et internationaux. Environ 10 % des 130 millions de vélos vendus chaque année dans le monde sont des vélos pliants, la grande majorité incorporant 5 à 6 technologies brevetées développées par DAHON.

Grâce à sa vaste expérience en R-D et à la qualité exceptionnelle de ses produits, DAHON a démontré ses solides avantages technologiques ainsi que son rôle de chef de file dans l'industrie. La gamme de produits de DAHON ne se limite plus aux vélos pliants. Elle comprend maintenant des vélos électriques, vélos à assistance électrique, vélos-chauffeurs, vélos en fibre de carbone, vélos télescopiques, vélos pour débutants et vélos pour enfants.

De plus, DAHON devrait être cotée à la Bourse de Beijing en 2024 avec l'appui de CITIC Securities, ce qui consolidera sa position dans le secteur.

La poursuite de l'excellence et l'esprit d'entreprise du Dr Hon ont été mis en évidence dans les nombreuses itérations de l'entreprise au fil des ans.

Sur le chemin du travail acharné, la mission de base demeure inchangée

Comme on le dit souvent, le travail acharné porte ses fruits. Au cours des dernières décennies, DAHON a reçu de nombreux prix nationaux, ministériels et provinciaux, en plus d'être reconnue comme une entreprise nationale de haute technologie par le ministère chinois des Sciences et de la Technologie, une désignation très réputée au pays. Parmi les autres honneurs, mentionnons le Taiwan Invention Award et la médaille d'or au concours de design Eurobike. Plus particulièrement, le nouveau frein à disque et vélo électrique CURL de l'entreprise a remporté le prix Innovation Gold de China Cycle.

Lors de la compétition China Bicycle Electric Bicycle Design Competition et du salon Two-Wheeler Brand Week de 2023, le vélo pliant ultraléger en fibre de carbone de DAHON a reçu le prix Or, se distinguant de centaines de concurrents en plus de figurer sur le palmarès Ray Top 2023 des vélos mode.

En 2021, le Dr Hon a fait la couverture du magazine China Bicycle et a été invité à une entrevue exclusive dans le cadre du programme Extraordinary Craftsmen de la CCTV en 2022.

Tout en méritant ces honneurs, le Dr Hon demeure attaché à sa mission originale de « servir le peuple ».

Ses efforts philanthropiques comprennent sa participation active au programme « Hope for Pearl » de la Zhejiang Xinhua Compassion Education Foundation. Au cours des dix dernières années, il a fourni une aide financière à plus de 200 étudiants défavorisés dans le cadre du programme Hope for Pearl, leur permettant ainsi de poursuivre des études supérieures tout en diffusant de l'amour et de la solidarité grâce à des services publics écologiques.

Tout au long de son remarquable périple de 80 ans, le Dr Hon est passé de physicien à défenseur de l'environnement, inventeur et philanthrope. Ses nombreuses transformations mettent en lumière son noble caractère et son dévouement indéfectible à servir la société avec amour et compassion.

Pour l'avenir, DAHON est prête à embrasser sans réserve la philosophie d'entreprise du Dr Hon, qui repose sur la technologie, la mode, la protection de l'environnement et la commodité. L'entreprise continuera de favoriser l'innovation, de partager son expertise et de s'efforcer de devenir un chef de file dans le secteur des déplacements durables.

