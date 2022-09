Doxy.me offre maintenant des services et des interprètes en plus de 100 langues, ainsi que des options de paiement en plus de 100 devises mondiales pour surmonter les obstacles à la télémédecine dans le monde.

CHARLESTON, Caroline du Sud, 30 septembre 2022 /CNW/ - Doxy.me, la plateforme de télémédecine en ligne dont la mission est de rendre la télémédecine accessible à tous, étend ses capacités pour joindre 88 % de la population mondiale.

L'anglais est la langue principale de moins de 5 % de la population mondiale, ce qui limite les options de télémédecine disponibles. Les rares options offertes aux patients non anglophones font en sorte que des millions de personnes se tournent vers les technologies de communication vidéo qui ne sont pas idéales pour la prestation de soins de santé.

« Les patients qui ne parlent pas l'anglais et qui maîtrisent peu la langue connaissent déjà des disparités sur le plan de la santé en raison des barrières linguistiques, a déclaré Brandon M. Welch, M.S., Ph. D, fondateur et chef de la direction de Doxy.me. L'absence de technologie de télémédecine à la disposition des patients non anglophones n'a fait qu'aggraver le problème. »

Pour surmonter ces barrières linguistiques, doxy.me a lancé trois nouvelles fonctions sur sa plateforme :

Localisation linguistique

La plateforme doxy.me est maintenant offerte en plus de 100 langues , dont l'espagnol, le finnois, le français et le portugais, ainsi que des langues moins répandues comme le tibétain, le navajo et l'azerbaïdjanais.

La langue de préférence s'adapte automatiquement à la langue du navigateur de l'utilisateur. Aucune étape supplémentaire n'est requise.

Les fournisseurs peuvent consulter doxy.me dans 20 langues et envoyer des messages textes personnalisés, des courriels et des invitations dans la langue de préférence du patient.

Un soutien technique est offert en tout temps dans la langue de préférence du fournisseur.

Les utilisateurs ont accès à toutes les langues sans frais supplémentaires.

Interprètes sur demande

Les fournisseurs peuvent ajouter un interprète humain à un appel doxy.me en quelques secondes parmi plus de 240 langues, y compris l'American Sign Language (ASL).

Accès sur demande, en tout temps, à des services d'interprétation bidirectionnels en temps réel alimentés par Voyce.

Le modèle de tarification à la minute est plus rentable que les services d'interprétation traditionnels.

Prise en charge de la monnaie locale

Les fournisseurs de soins de santé peuvent facturer leurs services aux patients par l'intermédiaire de doxy.me dans plus de 135 devises importantes, y compris l'euro, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien.

Les abonnements à Doxy.me seront facturés aux patients selon la monnaie locale (le cas échéant), ce qui évitera les irritants causés par les fluctuations des taux de change.

« Avec la technologie disponible aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'un patient ne puisse pas parler à son fournisseur de soins de santé, dans sa langue, n'importe où dans le monde », a expliqué Brandon M. Welch. Grâce à ces améliorations, doxy.me aide les fournisseurs à prodiguer des soins aux patients au moyen de langues correspondant à 90 % de la population mondiale.

Ces améliorations permettent à Doxy.me de se positionner pour devenir le chef de file mondial des logiciels de télémédecine. L'entreprise compte déjà plus d'un million de fournisseurs de soins de santé dans plus de 150 pays. La moitié de la main-d'œuvre de doxy.me se trouve à l'extérieur des États-Unis.

Profitez de ces services en ouvrant un compte doxy.me gratuit dès aujourd'hui.

À propos de Doxy.me

Doxy.me est une solution de télémédecine simple, gratuite et sécuritaire qu'utilisent les fournisseurs pour prodiguer des soins à leurs patients partout dans le monde. Fondée en 2014 par Welch, la plateforme doxy.me permet aux fournisseurs et organisations de soins de santé de fournir aux patients des soins virtuels facilement accessibles à tous, partout, et à partir de n'importe quel appareil. Doxy.me est conforme à la HIPAA, fonctionne dans un navigateur Web et ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire. Pour en savoir plus, visitez le site https://doxy.me.

Personne-ressource :

Dana Fioravanti

651 302-3920

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479056/Horizontal_Black_Margins__4x_Logo.jpg

SOURCE Doxy.me Inc.