La marque de soins dévoile deux somptueux nettoyants corporels moussants à l'huile, pour une hydratation instantanée sans résidu gras.

TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - Dove Canada réinvente les soins corporels quotidiens en intégrant une hydratation inspirée des sérums et un éclat radieux à votre rituel sous la douche. La NOUVELLE collection de nettoyants corporels à l'huile Sérum+ de Dove révolutionne les soins sous la douche grâce à l'intégration de deux huiles nettoyantes qui procurent l'éclat d'un sérum et une expérience voluptueuse dès la première utilisation - tout le luxe d'un soin haut de gamme, mais à prix abordable.

La plus récente collection de nettoyants corporels haut de gamme de Dove. (Groupe CNW/Dove Canada)

Alors que les rituels beauté au Canada évoluent pour intégrer des ingrédients innovants de la tête aux pieds, les soins corporels ne sont plus relégués au second plan. Les consommatrices se tournent vers des formules qui allient bienfaits visibles pour la peau et expérience raffinée sous la douche. La plus récente nouveauté de Dove tient ses promesses sur toute la ligne avec un sérum enrichi à 50 % de glycérine, qui procure une hydratation et un éclat visibles, tout en laissant la peau douce, soyeuse et sans résidu gras.

« Avec ce lancement, Dove rend l'expérience luxueuse d'un nettoyant corporel haut de gamme à base d'huile accessible partout au Canada, affirme Divya Singh, responsable des produits de soins corporels chez Unilever Canada. Grâce à sa formule innovante et à sa sensation enveloppante, le nettoyant corporel à l'huile Sérum+ de Dove sublime le rituel de soin que les femmes associent déjà à la marque, pour une peau hydratée en profondeur et un éclat sain et lumineux. »

Née d'une collaboration avec des dermatologues et des experts en beauté, la collection de nettoyants corporels à l'huile Sérum+ de Dove réunit des formules qui conjuguent hydratation et plaisir des sens. Exempts de sulfates et de parabènes, ces nettoyants au pH équilibré sont végétaliens et certifiés sans cruauté animale par PETA. Cette expérience de soin corporel a été conçue pour s'intégrer à la routine quotidienne en offrant des résultats visibles et une sensation de confort que vous ressentirez dès l'application.

La collection regroupe deux produits aux huiles et aux parfums distincts, conçus pour répondre aux préférences personnelles et aux besoins de chaque type de peau :

Le nettoyant corporel à l'huile Sérum+ Éclat de Dove est enrichi d'un sérum à 50 % de glycérine, pour une peau visiblement radieuse, avec des notes lumineuses d'huile de jojoba et de fleur de monoï;

est enrichi d'un sérum à 50 % de glycérine, pour une peau visiblement radieuse, avec des notes lumineuses d'huile de jojoba et de fleur de monoï; Le nettoyant corporel à l'huile Sérum+ Apaisant de Dove est enrichi d'un sérum à 50 % de glycérine, pour une peau lisse et soyeuse, au doux parfum d'huile d'amande et de bois de santal.

Le nouveau nettoyant corporel à l'huile Sérum+ de Dove est un secret beauté à découvrir sans tarder pour obtenir une peau radieuse d'apparence saine.

Le nettoyant corporel à l'huile Sérum+ de Dove est maintenant en vente chez Amazon et les principaux détaillants du pays au prix de détail suggéré de 14,97 $ le format de 452 ml. La collection complète de sérums+ pour la douche de Dove est offerte partout au pays à partir de 11,27 $ le format de 547 ml.

Pour en savoir plus, visitez le www.dove.com/ca ou suivez-nous sur les médias sociaux @DoveCanada.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir, par son travail, la définition étroite de la beauté. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans leur diversité. C'est pourquoi elle s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever en Amérique du Nord

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, d'hygiène personnelle, d'entretien ménager et d'alimentation. Présent dans plus de 190 pays, le groupe compte 3,7 milliards de consommateurs qui utilisent ses produits chaque jour. Unilever emploie 96 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 50,5 milliards d'euros en 2025. Nos principales marques en Amérique du Nord comprennent Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Notrafol, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le : www.unileverusa.com. Pour plus d'information sur Unilever Canada et ses marques, visitez le : www.unilever.ca.

Unilever É.-U. | Unilever

Chez Unilever, nous répondons aux besoins quotidiens en matière d'alimentation, d'hygiène et de soins personnels grâce à des produits qui aident les gens à se sentir bien, à bien paraître et à profiter pleinement de la vie.

SOURCE Dove Canada

Personne-ressource pour les médias : Amandine Lucas, [email protected]