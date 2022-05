Douze places supplémentaires pour la maison des aînés et alternative des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, annoncent que le projet de maison des aînés et alternative des Îles-de-la-Madeleine se voit bonifier de 12 places, qui s'ajoutent aux 12 déjà annoncées en février 2020.

Cette maison des aînés et alternative, qui mettra ainsi 24 places à la disposition de la population de la région, sera située à Cap-aux-Meules, où un terrain a été acheté. Elle disposera de 12 places pour les personnes aînées et de 12 places pour les adultes ayant des besoins spécifiques. Un tel ajout permettra d'offrir à davantage de résidents un accès à ce type de milieu de vie à dimension humaine.

Il est à noter que le projet, qui en est à l'étape de conception, progresse bien, et que les travaux devraient commencer à l'été 2023.

Rappelons que le modèle d'hébergement proposé par cette maison rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Il offrira également un environnement facilitant l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion, ainsi que des conditions de travail qui contribueront à l'attractivité et à la rétention de la main-d'œuvre.

Citations :

« Avec un tel ajout de places, nous doublons la capacité d'accueil de l'installation, ce qui vient bonifier de manière notable l'accès à ce type d'hébergement pour les citoyens des Îles. Nous avons à cœur de procéder à une refonte majeure des services d'hébergement pour les personnes aînées ou ayant des besoins spécifiques, et ce, sur tout le territoire québécois, comme en témoigne ce projet qui se concrétisera très bientôt. »

Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants

« Nous pouvons être très fiers de ce rehaussement du nombre de places. Il viendra offrir une meilleure qualité de vie à un plus grand nombre de personnes et à leur famille, dans un milieu de vie accueillant et chaleureux. Avec cette bonification, notre gouvernement démontre sa volonté de mieux répondre aux besoins spécifiques de la communauté madelinienne. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Cette maison des aînés et alternative s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos personnes aînées et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 400 places en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire, autant en développement qu'en reconstruction, grâce à des investissements de 2,4 milliards $.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

